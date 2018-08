Donna uccisa a Roma, l'assassino confessa: è un autotrasportatore di Terracina

di Giovanni Del Giaccio

E' un autotrasportatore di Terracina, Emanuele Riggioni di 42 anni, l'uomo che ieri sera ha ucciso a Roma con un "malepeggio" e un coltello la compagna Elena Panetta, 52 anni, collaboratrice scolastica.Dopo il delitto, legato a una lite per l'acquisto di cocaina, l'uomo ha vagato per la Capitale, quindi si è diretto a Latina dove - su un terreno al confine con Terracina - aveva deciso di farla finita. Non ce l'ha fatta e si è presentato al comando provinciale dei Carabinieri alle 9,30 raccontando di avere «fatto una cosa gravissima». Il successivo racconto ha consentito ai militari di ricostruire l'accaduto.L'uomo, sposato e in fase di separazione con una donna di Fondi, ha piccoli precedenti per ricettazione, furto e droga e attualmente è disoccupato.