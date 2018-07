Coppa Italia: è semifinale per il Terracina che sabato sfiderà i catanesi del Canalicchio

di Andrea Gionti

Semifinale di Coppa Italia centrata senza difficoltà dal Terracina Beach Soccer Club che ha battuto con un netto 5-1 l’Alpitour Villasiumius, già superato durante la tappa del campionato italiano. Quello di oggi pomeriggio al “Beach Stadium Matteo Valenti” di Viareggio non è stato un match facile per i tigrotti di Angelo D’Amico, anche dopo il vantaggio siglato nel primo periodo dal difensore Del Duca. Nel secondo periodo il pareggio sardo ad opera di Bueno (tre volte campione mondiale con la Nazionale verdeoro), ma i pontini colpivano ancora con il carioca Wesley. Si decideva tutto nell’ultimo tempo, con i terracinesi che salivano in cattedra trascinati dal trio Duarte-Bagnara-Frainetti, che chiudevano i giochi e proiettavano i biancazzurri tra le prime quattro della competizione e sabato pomeriggio sfida ai catanesi del Canalicchio, che si sono imposti sui bresciani del Palazzolo.



TERRACINA BEACH SOCCER CLUB: Monti, Bagnara, Olleia, Duarte, Alla, Carotenuto, Borelli, Eliott, Del Duca, Anderson, Frainetti, Weslet, Mucciarelli. All: D’Amico

ALPITOUR VILLASIMIUS Villasimius: Bueno, Fedele, Manis, Vargiu, Rolon, Spanu, Lai, Perra. All: Crobeddu

ARBITRI: Matticoli (Isernia), Pizzol (San Donà di Piave), Mancini (Ancona)

PARZIALI: 1-0; 1-1; 3-0

RETI: 6’ pt Del Duca (T), 4’ st Bueno (V), 6’ st Wesley (T), 2’ tt Duarte (T), 9’ tt Bagnara (T), 11’ tt Frainetti (T)

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:49



