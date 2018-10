Beach soccer, la Nazionale in raduno fino a venerdì a Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha preso il via il nuovo stage della Nazionale italiana di beach soccer campione d’Europa in carica. Fino a venerdì 26 gli azzurri si raduneranno sulla spiaggia di levante di Terracina agli ordini del ct pontino Emiliano Del Duca: tra i 15 convocati ci sono solo tre reduci del trionfo ad Alghero come il difensore Alessio Frainetti (Real Terracina calcio5), l’esterno Simone Marinai (Sporting Eubea) e il bomber Gabriele Gori (Castelnuovo). Tra i convocati c’è anche l’altro tigrotto Giovanni Savarese (Amatori Hermada). Si valuterà l'opportunità di inserire qualche elemento nuovo nel gruppo guidato da Del Duca, che la settimana scorsa ha preso parte al Quirinale della festa per i 120 anni della Federcalcio e insieme a lui c’era anche il capitano Francesco Corosiniti. Sarà uno stage sperimentale visto che l’Italia non parteciperà all’Intercontinental Cup di novembre a Dubai tra le vincitrici di ogni continente. Appuntamenti clou rinviati al 2019, con i Giochi Europei di Minsk in Bielorussia ed il Mondiale.