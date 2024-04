Spari nella notte in via Don Morosini, la sindaca: «Episodio che non può passare inosservato»

«Il colpo di pistola esploso ieri sera da due individui incappucciati nella centralissima via Don Morosini è un episodio che non può passare inosservato, né essere sottovalutato. Ne ho già parlato con il prefetto Maurizio Falco ed abbiamo concordato sulla opportunità di convocare al più presto una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza».

Sono le parole utilizzate dal sindaco di Latina Matilde Celentano in merito a quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì nel cuore del capoluogo pontino, dove un uomo incappucciato che stava camminando con un’altra persona nel tratto tra via Pisacane e via Adua ha esploso un colpo di pistola in aria, sembrerebbe dopo aver urlato qualcosa a dei senza fissa dimora che si trovavano nelle vicinanze.

Sul caso indaga adesso la polizia della Questura di Latina, la quale ha trovato a terra e sequestrato un bossolo.

«Qualche mese fa avevamo sollevato in Prefettura la questione della sovraesposizione della zona di via Don Morosini, divenuta luogo di residenza per un numero troppo massiccio di immigrati ospiti di centri di prima accoglienza, situazione che inevitabilmente genera assembramenti notturni spesso fonte di litigi che sfociano in risse, e adesso anche in minacce vere e proprie con l’utilizzo di armi.

Una situazione esplosiva che non possiamo più tollerare» ha aggiunto il primo cittadino.