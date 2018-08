Beach soccer, il Terracina batte il Pisa e vola in semifinale scudetto

di Andrea Gionti

Il Terracina Beach Soccer accede alla semifinale scudetto superando per 4-2 il coriaceo Pisa BS dopo 36 combattutissimi minuti. E domani alle 17.30 sfida alla “Fratelli Beach Arena” di Catania il Palazzolo, per tentare l’approdo alla finalissima. Dopo appena 20” il brasiliano Duarte finalizza l’assist di Wesley con una staffilata imprendibile per il portiere toscano Barsotti. E sfiora il raddoppio pochi minuti dopo, ma sulla sua traiettoria trova Marrucci pronto a respingere sotto porta. Potrebbe pareggiare al 7’ Vaglini con un tiro libero da posizione centrale, però la conclusione è potente ma imprecisa. L’1-1 arriva al 9’ con Weirauch che infila Elliott con un sinistro chirurgico tra palo e rete. La reazione dei tigrotti si annuncia con un palo di Wesley e si concretizza poco dopo con il nuovo vantaggio su splendida rovesciata di Borelli, servito impeccabilmente dal talentuoso brasiliano Wesley. Nel secondo tempo cala il ritmo e il Pisa manca di un soffio il 2-2 con un rigore per un fallo di Duarte, spedito sulla traversa da Barsotti. Nel terzo periodo la partita si infiamma al 9’ per lo spettacolare gol di Marrucci, un destro all’incrocio dei pali. Dura poco il pari perché un minuto dopo Olleia firma il 3-2 per i terracinesi, perfezionando un’azione avviata da Wesley e proseguita da Frainetti per il passaggio finale all’autore del gol. Il Pisa tenta una reazione disperata riversandosi in massa in avanti, ma viene nuovamente punito dai biancazzurri di D’Amico, che chiudono definitivamente i conti all’11’ con Carotenuto, che firma agevolmente il 4-2 e sancisce l’approdo, meritatissimo, alla semifinale della poule scudetto contro il sorprendente Palazzolo, che ha eliminato i campioni in carica della Sanbenedettese.

TERRACINA BS – PISA 4-2 (2-1; 0-0; 2-1)

Terracina BS: Monti, Olleia, Duarte, Alla, Carotenuto, Borelli, Eliott, Carocci, Anderson, Frainetti, Mucciarelli. All.: D’Amico.

Pisa BS: Barsotti, Battini, Biermann, Casapieri, Fappani, Genovali, Marrucci, Gabriel, Sanfilippo, Saviozzi, Vaglini, Weirauch. All.: Santos.

Arbitri: Pancrazi (Ragusa), Lattanzio (Collegno), Bottalico (Bari).

Reti: 1’ pt Duarte (T), 9’ pt Weirauch (P), 10’ pt Borelli (T); 9’ tt Marrucci (P), 10’ tt Olleia (T), 11’ tt Carotenuto (T).

Note - ammoniti: Duarte (T).

