Beach soccer, finali scudetto: successo per 7-1 della Lady Terracina contro il Napoli

di Andrea Gionti

Esordio scoppiettante della Lady Terracina, che ha battuto 7-1 il Napoli partendo con il piede giusto nella prima giornata del campionato italiano di serie A femminile. Un’edizione inedita quella che si svolge nella località romagnola di Bellaria Igea, visto che, rispetto alle altre annate, lo scudetto si deciderà in tappa unica nel breve giro di quattro giorni per la presenza di sole quattro squadre: le due tigrotte Lady e Terracina BS, le calabresi del Lokrians e le partenopee, che oggi nel turno inaugurale non sono mai entrate in partita, soppiantate dalla forza dominante delle ragazze di Alessio Cicerani (al secondo anno sulla panchina biancoceleste), che puntano al quarto titolo tricolore consecutivo. Dopo l’esperienza positiva a Nazarè in Portogallo dell’Euro Winners Cup (la Champions League su sabbia), la Lady ha surclassato le campane chiudendo il primo periodo già sul 3-0 grazie alla doppietta dell’inglese ex Chelsea e Portsmouth Kempton e alla firma dell’azzurra Bartoli. Poi nel secondo e terzo mini tempo le terracinesi hanno allungato ancora con Iannella, con la doppietta della Altobelli e il sigillo dell’altra britannica James, rendendo ininfluente il gol della bandiera della Iorio. Domani alle 11.30 l’atteso derby stracittadino e poi sabato chiusura del programma contro il Lokrians per tentare di strappare l’accesso alla finalissima di domenica.



LADY TERRACINA: Severino, Altobelli, James, Bartoli, Iannella, Maiorca, Pagiarino, Kempton, Marzi, Naticchioni, Radu. All: Cicerani

NAPOLI: Ruotolo, Beato A., Spagnuolo, Vecchione, Polverino, Ventresino, Iorio, Conzo, Beato S., Santoro, Del Giudice, Ciccarelli. All: Aielli

Arbitri: Bottalico di Bari e Vitucci di Sulmona

PARZIALI: 3-0, 2-0, 2-1

RETI: 1’pt Kempton (LT), 3’pt Bartoli (LT), 12’pt Kempton (LT); 2’st Iannella (LT), 11’st Altobelli (LT); 1’tt James (LT),10’tt Altobelli (LT), 10’tt Iorio (N)

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:30



