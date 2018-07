Beach Soccer: Lady Terracina, vittoria nel derby e quarta finale scudetto consecutiva

di Andrea Gionti

Lokrians e Lady Terracina in finale scudetto con una giornata di anticipo grazie ai successi su Napoli e Terracina. Nella 2^ giornata, sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, le calabresi hanno superato oggi le partenopee per 5-3 grazie allo show in salsa brasiliana di Villar Pais e Lopez Machado, mentre la Lady Terracina si è confermata ancora una volta la favorita e potrà difendere per la quarta volta di fila il titolo femminile. Il derby ha avuto l’accelerata nel primo e secondo periodo chiuso 2-1 per la Lady con le reti di Colodetti e l’autorete di Pittaccio, prima dell’1-2 siglato dalla brasiliana Rocha De Silva (quarto centro nella tappa). Nell’ultima frazione sono emerse la maggiore esperienza e freschezza delle Lady di Alessio Cicerani, che hanno piazzato i colpi decisivi con capitan Naticchioni e la doppietta di Iannella, che ha dimostrato tutta la sua qualità tecnico-atletica costruita nella serie A di calcio a undici con le maglie di Livorno, Torres, Mozzanica, Cuneo e Sassuolo. Tra le Lady in evidenza anche la calciatrice della Nazionale e della Fiorentina Women's Elisa Bartoli. Domani alle 11.30 le prove generali nella terza e ininfluente giornata con Lokrians e Lady Terracina, che si ritroveranno poi di fronte domenica alle 19 nella location romagnola nella finalissima del campionato italiano di serie A beach soccer.





TERRACINA: Fazio, Miron Castro, Devecchis, Rizzo, Sabatino, Pisa, Capalbo, Pittaccio, Xhaxho, Rovito, Rocha Da Silva, Cuberes. All: Olleia

LADY TERRACINA: Severino, Altobelli, Bartoli, Iannella, Colodetti, Maiorca, Pagiarino, Kempson, Marzi, Naticchioni, Radu. All: Cicerani

ARBITRI: Organtini di Ascoli Piceno e Vitucci di Sulmona

RETI: 7’pt Colodetti (L); 5’st aut. Pittaccio (L), 7’st Rocha Da Silva (T); 1’tt Iannella (L), 4’tt Iannella (L), 7’tt Naticchioni (L)

PARZIALI: 0-1, 1-1, 0-3

