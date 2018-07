Beach Soccer, Terracina alle final eight scudetto: sarà il Pisa l'avversario di Frainetti e company

di Andrea Gionti

Dal 10 al 12 agosto a Catania tra le protagoniste della Final Eight scudetto ci sarà anche il Terracina Beach Soccer Club. Otto vittorie su 9 gare, 56 gol fatti e 20 subìti, 24 punti (su 27 disponibili) a pari punti con la Domusbet Catania, bestia nera dei tigrotti dopo la finale amara della Coppa Italia. I pontini hanno chiuso l’ultima tappa del girone B con due successi sui bresciani del Palazzolo (7-6) e sui catanesi del Canalicchio (12-6), per poi cedere (1-5) agli etnei del Catania (era la 30esima volta che si sfidavano) degli ex Palmacci e Altobelli che hanno chiuso davanti a tutti per la quinta stagione consecutiva. Il verdetto arrivato dalla “Fratelli Beretta Beach Arena”, sulla spiaggia del lido “Varca d’Oro” di Giugliano, è stato chiaro e il Terracina, già qualificato con due giornate d’anticipo, ha messo in mostra un collettivo molto variegato con il tandem brasiliano Wesley-Duarte, i terracinesi doc Frainetti (capitano) e Alla (11 gol) e una linea difensiva solida imperniata su Del Duca e sulle parate del britannico Eliott. «Arriviamo alle finali con il chiaro intento di fare bene anche alla luce dell’ottimo bilancio conseguito dopo le tappe del campionato. La squadra è giovane ma ha tutti i mezzi per arrivare fino in fondo. Ogni partita sarà una battaglia, ma siamo pronti». Avversario nei quarti sarà il Pisa, terza forza del girone A con 21 punti alle spalle di Sambenedettese e Lazio.

Marted├Č 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA