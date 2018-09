Beach soccer, Italia campione d'Europa. Protagonisti tecnico e giocatori di Terracina

C'è un'Italia del pallone che vince: è quella del beach soccer, laureatasi campione d'Europa ad Alghero grazie al successo in finale contro la Spagna per 9-8 dopo i rigori (il match era finito 2-2). Un successo giunto al termine

di un percorso netto. Quattro gare, altrettante vittorie, contro i campioni d'Europa in carica della Russia, due nazionali di primo piano come Bielorussia e Ucraina e infine le Furie Rosse.

Fino a conquistare il secondo titolo continentale nella storia azzurra, a 13 anni di distanza dal precedente.



E' un'Italia che parla il dialetto di Terracina, città dalla quale provengono il tecnico Emiliano Del Duca e i giocatori Palmacci e Frainetti. Proprio nella località balneare pontina, gli azzurri hanno preparato l'Europeo vinto ad Alghero oggi.

