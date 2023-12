Avvocato di strada, apre a Latina lo sportello per aiutare i senza dimora

Approda anche a Latina uno sportello di Avvocato di Strada, un servizio dedicato alle persone senza dimora che hanno bisogno di una tutela giuridica qualificata e organizzata sotto forma di volontariato e in modo del tutto gratuito. Lo sportello avrà la sua sede presso i locali del Centro pastorale della parrocchia Immacolata in via Vico 36 e sarà inaugurato il 16 dicembre alle ore 11.30 alla presenza dell'avvocato Antonio Mumolo, presidente dell'Associazione Nazionale Avvocato di Strada.

L'APERTURA

Il progetto rappresenta ormai una rete consolidata sull'intero territorio nazionale ed è aperto alla collaborazione di tutti, avvocati, studenti o semplici cittadini che vorranno dare il proprio contributo e che potranno farlo in ogni momento mettendosi in contatto con i volontari. L'Associazione Avvocato di strada Odv nasce a Bologna nel dicembre del 2000 e nel 2007 diventa un'organizzazione di volontariato di carattere nazionale. L'obiettivo è la tutela delle persone senza dimora per favorirne il ritorno ad una vita comune. Oggi le sedi di Avvocato di strada sono presenti in 59 città italiane: Ancona, Andria, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Cerignola, Cesena, Cosenza, Cremona, Fano, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli, Genova, Jesi, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Perugia, Pescara, Piacenza, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, San Benedetto del Tronto, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Villacidro, Viterbo e dal 16 dicembre a queste si aggiungerà anche Latina.Lo sportello di via Vico a partire dall'8 gennaio 2024 sarà aperto tutti i lunedì, dalle ore 9 alle ore 11 con gli operatori del diritto a disposizione delle persone senza dimora del territorio che hanno un problema legale: lì troveranno avvocati, operatori e volontari che hanno già aderito al progetto e che li supporteranno. La sede di Latina, come tutte le altre operanti sul territorio nazionale, eorganizzata come un vero e proprio studio legale, con orari e giorni di ricevimento durante tutto l'arco dell'anno, gode di piena autonomia organizzativa e fa parte della Associazione nazionale Avvocato di strada.Ogni sede, all'atto della sua costituzione, si impegna a collaborare con le altre omologhe sedi presenti nel territorio nazionale, oltre che con l'Associazione nazionale, fornendo i dati relativi all'attività svolta a vantaggio delle persone senza dimora. Ad oggi in Italia collaborano con il progetto Avvocato di strada oltre mille avvocati, tra volontari degli sportelli già aperti e professionisti che si sono dichiarati disponibili a lavorare gratuitamente in caso di domiciliazioni nelle città in cui non eancora aperta una sede. Un passo avanti nel cammino della solidarietà e del supporto alle persone in difficoltà.