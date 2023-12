Mercoledì 13 Dicembre 2023, 07:44

Picchiato e abbandonato per strada, con l'auto seriamente danneggiata. Una rapina, un regolamento di conti o cos'altro? I carabinieri del comando provinciale di Frosinone stanno indagando su un grave episodio che si è verificato lungo la via Morolense tra i comuni di Ferentino e Supino.A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. L'uomo era a terra e perdeva sangue, ma ha detto che non era successo niente. Cosa che evidentemente non era vera, al punto che è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza dell'Ares 118 e dei carabinieri.L'uomo, 30 anni, è stato picchiato in modo selvaggio da due o più persone. Gli stessi che poi hanno anche distrutto l'auto, sembra con una sbarra di ferro. L'auto, una Mercedes di grossa cilindrata, aveva i vetri in frantumi e diversi danni. La vittima è un agente di commercio che risiede nel capoluogo e opera nel settore dei pezzi di ricambio per utensili per la casa.Proprio in una vicenda di lavoro si scava per capire cosa possa essere accaduto. Forse doveva consegnare o ritirare della merce e non è escluso che avesse denaro contante. Così come si è fatta strada l'ipotesi di un regolamento di conti. Un vecchio debito o cos'altro?Nonostante un trauma facciale e diverse contusioni, soprattutto agli arti superiori, ha rifiutato il trasporto in ospedale e dopo le cure del personale dell'ambulanza non ha inteso seguire l'equipaggio al pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani". Né ha risposto alle domande dei carabinieri sull'accaduto. L'agente di commercio si è trincerato nel silenzio totale, riferendo solo di non ricordare nulla e di non conoscere assolutamente gli aggressori.Perché era sulla Morolense? Pare che dovesse ritirare dei pezzi di una cucina a gas da riparare. Non ha nemmeno sporto denuncia contro ignoti, ma la situazione non convince affatto i carabinieri, i quali infatti stanno svolgendo ulteriori approfondimenti sull'accaduto.Troppi lati oscuri soprattutto perché alcuni automobilisti e residenti hanno raccontato della presenza di almeno altre due persone che avrebbero avuto una discussione con il frusinate. Si indaga a 360 gradi e non si esclude alcuna ipotesi neanche, quella che l'uomo sia stato vittima di una resa dei conti per un debito non saldato oppure di una rapina. A familiari e amici, invece, avrebbe riferito addirittura di un incidente stradale. Cosa che non convince affatto, considerato che i testimoni raccontano be altro.È per questo che si cerca di fare piena luce. L'agente di commercio è molto conosciuto nel capoluogo e nelle zone limitrofe proprio per la sua attività.