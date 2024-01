Pescara, morta a 45 anni l'avvocatessa Elda Simeone: lascia due figli

Toghe in lutto a Pescara per la morte dell’avvocatessa Elda Simeone, scomparsa a 45 anni. Subito il funerale che è stato celebrato da don Francesco Santuccione nella cattedrale di San Cetteo alle ore 15 di ieri. La professione l’aveva portata a Bologna, dopo la parentesi a Roma per la laurea in Giurisprudenza conseguita nell’università La Sapienza, ma aveva sempre tenuto costanti i contatti con i tanti amici e conoscenti di Pescara.

Dopo il decesso a Bologna, in seguito a una malattia, ieri è stato celebrato il funerale nella sua città. Cattedrale gremita per una è stato detto durante la funzione.

Elda lascia lascia il marito Matteo e due splendidi bambini. C’erano tutti a San Cetteo per salutarla: i familiari, gli amici, tanti vecchi compagni di scuola e anche semplici conoscenti. Elda è stata tumulata nel cimitero di San Silvestro.