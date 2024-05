Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:06

I RETROSCENA

Sia l'ex sede della Banca d'Italia sia l'ex Garage Ruspi diventeranno sedi universitarie. Il Comune di Latina e l'Università La Sapienza di Roma hanno approvato ieri pomeriggio in contemporanea lo schema di accordo che prevede una concessione onerosa trentennale dei due edifici. Secondo quanto rende noto il Comune, l'accordo, approvato ieri dalla giunta, approderà in Consiglio comunale, per essere sottoposto all'assise.I due immobili verranno concessi in uso per trent'anni all'università, dietro pagamento di un canone annuo, stimato in base al valore catastale degli immobili (che sono però edifici pubblici, quindi il valore non è altissimo). Le strutture verranno consegnate nelle condizioni in cui si trovano ora e l'Università si farà carico di finanziare tutte le opere di riqualificazione e ammodernamento necessarie per le attività in programma all'interno della ex Banca d'Italia. Alla scadenza del contratto, l'università riconsegnerà gli immobili che rientreranno nella piena disponibilità del Comune con l'acquisizione di tutte le migliorie. In dettaglio, presso l'ex sede della Banca d'Italia ci saranno aule e laboratori per organizzare lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca per nuovi corsi di laurea, mentre un'ala dell'edificio resterà a disposizione del Comune, adibita a uffici, per liberare altri locali e risparmiare su canoni di locazione (come nel caso del Pegasol): «Questo consentirà all'ente di risparmiare quanto necessario per affrontare senza aggravi di spesa il mutuo contratto per l'acquisto dell'ex Banca d'Italia».Al Garage Ruspi, che era stato ristrutturato pensandolo come spazio espositivo o museale, o comunque con scopi culturali, ci saranno aule di studio multimediale per gli studenti universitari, nonché per servizi di supporto agli studenti stessi. Stando a quanto riferisce piazza del Popolo, sono 4.200 gli studenti iscritti nelle facoltà universitarie pontine, la metà provenienti dal capoluogo e dalla provincia, e l'altra metà dal resto d'Italia. La sindaca, Matilde Celentano, osserva che «l'università attiverà nuove facoltà a vocazione territoriale: un'opportunità di crescita per la città, sempre più universitaria».«La Magnifica rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni - aggiunge l'assessore al Patrimonio, Ada Nasti - ha manifestato l'interesse ad utilizzare gli spazi degli immobili, pochi giorni dopo che l'amministrazione era entrata formalmente in possesso dell'ex Banca d'Italia. Per il Ruspi volevamo una connotazione fortemente giovanile: avevamo pensato a un polo dell'innovazione e continuiamo a ritenere che questa sia la direzione giusta, e quindi stiamo valutando con l'università la possibilità di ospitare una o più realtà giovanili esterne al mondo accademico permettendo di svolgere i loro programmi e progetti».L'intesa siglata tra le due realtà prevede il pagamento di un canone di 130mila euro annui tra tutte e due le strutture, che La Sapienza verserà al Comune. L'ateneo si accolla anche le spese di ristrutturazione necessarie per l'avvio delle attività e la manutenzione ordinaria, mentre la straordinaria resterà al Comune. La Sapienza entrerà immediatamente negli immobili per attrezzarli, e saranno pronti da settembre. Il Comune mantiene comunque la disponibilità per eventuali eventi: l'amministrazione potrà ad esempio usufruirne la domenica, quando gli spazi sono chiusi per l'università. Tempi brevi per i nuovi corsi di laurea, che La Sapienza potrebbe attivare già da settembre, mentre saranno più lunghi per l'attivazione di nuove facoltà. Tra qualche giorno il Senato accademico si riunirà per decidere.Il Comune ha scelto l'università per le difficoltà di gestione delle due strutture. La Banca d'Italia presenta due ordini di problemi: il primo è quello del pagamento delle rate di mutuo necessario per l'acquisto, dal che deriva il fatto che l'immobile doveva avere una sua redditività. L'altro è il costo della sua ristrutturazione, pari quasi al prezzo di acquisto: 3,7 milioni di euro, che il Comune avrebbe avuto difficoltà a reperire. Per questo, è stato necessario affidarlo ad altro ente. Quasi analogo il discorso per il Ruspi. L'immobile, dopo una lunga ristrutturazione, è pronto. Ma, nonostante i lavori, conserva dei problemi. Primo tra tutti, l'umidità. Non si sarebbe riusciti ad eliminarla, e quindi ci si è arresi di fronte al fatto che deve essere vissuto, e tenuto aperto e riscaldato, e usato, tutti i giorni, per sempre. E i costi di riscaldamento sarebbero alti, insostenibili per il Comune. Così è entrata in gioco la Sapienza.