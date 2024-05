Mercoledì 29 Maggio 2024, 11:20

Quando arriviamo allo stabilimento, stanno caricando dei rifiuti su un furgone. L'estate è ormai alle porte, inizia a fare caldo, ma questo non limita i loro sforzi. Salgono sul mezzo, lo mettono in moto e si dirigono verso la vicina isola ecologica per andarli a buttare, prima di tornare nel giro di qualche minuto.Sul sedile del passeggero c'è Andrea, il clochard che fino allo scorso sabato trascorreva le notti sotto i portici di corso della Repubblica, nel centro di Latina. Al volante, invece, Maurizio Marrocco, proprietario dello stabilimento balneare Cancun e suo nuovo datore di lavoro: l'uomo che quattro giorni fa ha letto la sua storia sul Messaggero, ne è rimasto colpito e gli ha offerto un posto dove dormire e un impiego. Appena 72 ore dopo essersi conosciuti, l'empatia tra i due è già palese. «Che fosse un bravo ragazzo lo avevo capito fin dal primo incontro, ma ora sto imparando a conoscere meglio le sue qualità. Quelle di una persona intelligente, sveglia, che sa stare al mondo, soprattutto molto versatile» racconta Marrocco, storico proprietario di uno dei lidi più conosciuti e frequentati sul lato destro del lungomare pontino, noto anche per le serate che ogni notte d'estate attirano centinaia e centinaia di giovani.Sabato mattina aveva letto sul giornale del quarantanovenne originario del nord Italia. Ex cuoco, dopo il servizio militare e un'esperienza nella legione straniera in Francia, oltre a numerosi viaggi che gli hanno permesso di imparare quattro lingue, Andrea aveva fatto su è giù per la Penisola, prima che una vicenda giudiziaria lo travolgesse, facendolo finire nel carcere di Cassino e poi in quello di Latina dove, una volta uscito, aveva iniziato a passare le sue giornate seduto sul marmo di corso della Repubblica, chiedendo l'elemosina in compagnia della sua cagnolina, un meticcio trovato in un cassonetto che aveva chiamato proprio come la città capoluogo.La sua vicenda ha fatto breccia nel cuore del proprietario del Cancun, che il giorno stesso tramite il giornale è riuscito a mettersi in contatto con lui, offrendogli un posto per dormire e, soprattutto, un impiego per ripartire nella sua attività. Un mondo, quello degli stabilimenti balneari, che Andrea conosce già bene, avendo lavorato in passato al V-Lounge di Ostia, uno dei più grandi sul litorale romano. «Ho contattato il proprietario e mi ha parlato benissimo di lui» racconta Marrocco, che come primo ruolo gli ha affidato quello del "tuttofare": portare i lettini, aprire gli ombrelloni, controllare la zona di notte. Una serie di compiti che però sembrano solo l'inizio dell'avventura di Andrea nell'attività sul lungomare.«Quasi per gioco gli ho fatto fare una prova da cameriere e se l'è cavata benissimo». Il quarantanovenne, infatti, oltre ad essere un ex cuoco, vanta anche tutta una serie di esperienze pregresse nei più svariati campi lavorativi. Mentre parliamo, si alza per accogliere i clienti, svolgere qualche lavoretto nello stabilimento, dare una mano lì dove può servire. «Si è già calato nella parte: sarà una grande risorsa» ci sussurra il titolare, la cui generosità ha permesso ad Andrea di ripartire, lasciandosi alle spalle la vita per strada.