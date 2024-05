Papa Francesco: «Pensiero ai bambini che soffrono in guerra»

«Il mio pensiero va alla martoriata Ucraina: l'altro giorno ho ricevuto bambini e bambine, che hanno sofferto bruciature, hanno perso le gambe nella guerra. La guerra sempre è una crudeltà". Lo ha detto Papa Francesco in un appello al termine dell'udienza generale. «Questi bambini e bambine - ha proseguito - devono incominciare a camminare, a muoversi, con braccia artificiali. Hanno perso il sorriso: è molto brutto, molto triste, quando un bambino perde il sorriso. Preghiamo per i bambini ucraini». «Non dimentichiamo la Palestina e Israele, che soffrono tanto - ha detto ancora il Pontefice -. Che finisca la guerra. E non dimentichiamo il Myanmar, che è in guerra, e i tanti Paesi che sono in guerra». «I bambini soffrono, i bambini nella guerra soffrono - ha concluso -. Preghiamo il Signore che sia vicino a tutti e ci dia la grazia della pace».