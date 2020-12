Premio Messaggero per i giovani Valori e sentimenti, i ragazzi scrivono

Oggi ultimo giorno per la prima fase del concorso indetto da Il Messaggero “Cosa è importante per me”. L’iniziativa, rivolta agli studenti del Lazio dai 14 ai 19 anni e dedicata alla memoria di Willy Monteiro ed Emanuele Morganti, vedrà la premiazione a pari merito ogni mese - da dicembre a febbraio - di tre giovani i cui elaborati saranno valutati dalla giuria composta dal direttore Massimo Martinelli dai vicedirettori, Osvaldo De Paolini, Alvaro Moretti e Guido Boffo e dagli editorialisti Enrico Vanzina e Maria Latella.

Il concorso, che punta a dar voce ai giovani di oggi e capire quali sono per loro i valori predominanti, è sostenuto dall’Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio. La seconda fase si aprirà già domani e durerà fino al 20 di gennaio 2021.

Premio Messaggero per i giovani, quattro antidoti contro la violenza

Premio Messaggero per i giovani, tre nuovi elaborati per il concorso: i loro valori spinta per il futuro

Ecco i valori in cui credo

Valentina Fusco,15anni

F in da piccola ho cercato di seguire ogni valore che vedevo nei miei genitori, che crescendo ho sempre portato avanti. Valori come salutare sempre, essere educati, aiutare le persone e stare più tempo possibile con la famiglia così da creare un rapporto speciale. Andando avanti però, mi guardo attorno e penso che in alcuni giovani della mia età, certi valori stanno svanendo o forse non ci sono mai stati. Mi stupisco ogni volta che sento delle notizie su ragazzi che si picchiano a sangue soltanto per un like e spero di non diventare mai così, cioè di dare più valore a un like su un social che alla propria vita, rischiando anche di perdere tutto. Forse allora mi chiedo se sono io molto esagerata, che vorrei tramandare i miei valori ai miei figli in futuro, come mangiare ogni domenica a casa della nonna, scartare i regali di Natale la mattina del 25 con le canzoni natalizie, passare ogni festività con i genitori ma anche con gli amici e soprattutto l’educazione e il rispetto, perché io sono la prima che non sopporta la gente maleducata e negligente. Inoltre, non ho molte priorità nella vita, ma una tra le più importanti è che la mia famiglia stia bene in salute, che può sembrare una cosa banale ma secondo me non lo è. Poi ovviamente ho altre priorità sempre importanti come lo studio e non smettere mai di credere nei miei sogni e in me stessa, ma anche non smettere mai di amarmi. Nella mia vita intravedo tante avventure, che siano belle o brutte, l’importante è riuscire a raggiungere i miei obiettivi; questi sono, come ogni studente, riuscire a laurearmi con fatica e soddisfazione. Dopodiché spero di diventare un’insegnante di ginnastica ritmica, per trasmettere tutti i momenti gioiosi come la mia maestra ha fatto con me facendo diventare uno sport una passione. Poi spero ovviamente di costruire una famiglia con la persona giusta, ma anche di non perdere i rapporti con le mie amiche, così che i miei figli possano chiamarle zie.

Quel giorno mi cambiò per sempre

Flavia Caciorgna, 14 anni

E rail3Febbraio2020 Noneraunodeigiorni migliori:miamadremiaveva svegliatoavvisandomichenon saremmopartitiperlevacanze estive.Maviimmaginatechenoia? Forsenonmisonopresentatanel miglioredeimodi:nonsonosempre cosìcapricciosa,macapitecheper un’adolescentetrascorrerele vacanzerinchiusaincasaèuna tragedia. Mentreriflettevosulmioorrendo destino,colbroncio,midirigevoda Grace,lamiamiglioreamica.Il puntod’incontroeraunapanchina, lanostrapanchina,suunarivadel Tamigi,abbastanzaisolatadaessere semprelibera.Ciincontravamolì ognigiornoallecinqueinpunto, quandolaTorredell’Orologio batteval’ora. Quandomividearrivaretesele labbrainunodiqueisorrisiche scaldanoilcuore.Poisiaccorsedel broncio. «Nientevacanzeestive»spiegai conunasmorfia. «Allorasonofelicediannunciarti chetrascorreremol’estateinsieme. Neancheioparto». Miilluminaiall’improvvisoela abbracciai.Ridemmoinsiemeeci sedemmo.Ilnostrolegameera magnifico:cicompletavamoa vicenda;condividevamogioie,dolori esperanze. Quellaserachiusigliocchi consapevolechenonsareirimasta sola.Perl’estate.Persempre.Che illusionecrudele. 15Febbraio2020 «Macos’èquestovirusdicui parlanotutti?»chiesiamiamadre. «QuelloinCinaintendi?» Annuii. «Ah»mirisposeconnoncuranza: «Unamalattiachesipensaprovenga daunpipistrello.Nientedicui preoccuparsi,comunque.Quidanoi nonpuòarrivare». L’immaginedelpipistrelloaveva qualcosadicomico.Risitrameeme. 3Settembre2020 Pioveva,comeognigiorno, quandoarrivaisullapanchina. Nonsoquantotempotrascorsilì. Ormainonavevapiùimportanza. Qualcosainmeeracambiatoper sempre:doveprimac’erailmio cuore,orac’eraunavoragine.Una voraginechemitoglievailrespiro. Ioerolì,leino.Spazzataviadal ventoassassinodellanatura. Pipistrello.Misalìingolauna risataisterica. LaTorredell’Orologiobattéle cinquedelpomeriggio.

L’importanza dei sentimenti

Matteo Nocioni, 16 anni

U nadomandachetuttici dovremmoporreduranteil corsodellanostravitaè:cos’è veramenteimportanteper noi?Unadomandacomplicataa cuicorrispondeunarisposta complicata.Rispondereauna domandadelgeneredovrebbe portareognunodinoiafareun viaggiointeriore,cheportiacapire veramenteciòcheciserveeciòdi cuipossiamofareameno.Spesso questariflessionevienefattain modosuperficialeportandoadun risultatononveritiero.Bisogna approfondireilconcettodi “importante”edi“necessario”, poichédareunsensoaciòcheè importanteomenoècomplicato, bastapensarealfattocheogni parolahaunsensologico,perché l’uomohadecisodiaffidargliun determinatosignificato. Riflettendosullecosepernoi importanti,spessosiriflettesolo sullecosemateriali,senzapensare minimamenteaciòdipiùfacile chetuttiindistintamente abbiamo,i“sentimenti”ei“valori”. Sìperchéseriflettiamosulla nostrapersona,cosasaremmo senzai“sentimenti”esoprattutto, cosasaremmosenzainostri “valori”?Isentimentisonociòche alimentailnostrospiritoela nostrapersona,ivalorisonociò checivieneinsegnatodallatenera etàechepermettonodiprendere sceltepiùomenoadatteanoi.

Interrogazione di latino

Giulia Peirce, 16 anni

«C hecostruzione è?» «Unaperifrastica attiva,sicostruisce conil participio futurodi valeoe con l’indicativoperfetto di sum. Sipuòtradurre con un’idea diintenzionalità, imminenza opredestinazione.Quiho sceltolapredestinazione,mi sembrava un’interpretazionepoetica. Cipensi: “Ilmosmaiorum è statodestinato adessere in eternodi grandevalore.” E poiera latraduzioneche avevapiù senso». L’insegnanteblocca l’interrogazionedi latino,è assorto.Poiesordisce: «Grazieperlospunto, Giulia».Lesorride. «Beneragazzi,sapete cos’è ilmosmaiorum? Vai Teo». «Ilmos maiorumè il costumedegli antenati,un insiemedi valori chei romanierano tenutia rispettare,come lapietas,il coraggioinguerra, ilrispetto delleleggi…» «Moltobene.Giulia, ti ricordiisignificati di valeo? Poiti lascio inpace, promesso». Tuttisorridono. «Valeosignifica essere forte,sano, capace, oppure averevalore». «Cosasignifica avere valore?» «Beh,significaavere la massimaimportanza in qualcosa». «Tucombatti come i romaniperqualcosa affinché rivestalamassima importanzanella vitae sia destinataall’eternità?» «Combattoper l’universo chehodentro.Sa prof, si sentespessodirechei ragazzidioggi noncredono innulla,come seinostri valorifosseroliquidi, si adattasseroa qualsiasi contestoperpoi evaporare nell’indifferenzainvece di concretizzarsi.Non è così. Io hovalorisolidi:credonel valorediquella poesia che riescea farfiorire anche i petalicaduti, anche ifrutti marci,anche laviolenza.Una poesiachein tuttele stagioni puòe devefluirelibera. Combattol’asservimento delleidee aglistereotipi perla libertàdiessere chisono. Combattol’emarginazione pergliamici, l’amore, la famiglia.Sono unsoldatoche sifa valereaffinchéisuoi valorisiinsemprino.Sa, comedice Dante». Ilprof.sorride ammirato. «Comemainonmenzioni ancheil valoredella cultura?»Silenzio. «Risolviamoil problema. Perlunedì prossimo nuova versione:Seneca!»

