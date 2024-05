Velletri, all'istituto alberghiero una cena per ricordare Willy Monteiro (preparata dai suoi compagni di scuola dell'alberghiero di Fiuggi). Foto-video Luciano Sciurba

Velletri, "INSIEME CON WILLY" è stato il tema di una cena contro ogni forma di violenza organizzata e preparata dagli ex compagni di scuola dell'Istituto alberghiero di Fiuggi, tenutasi ieri sera presso l'Istituto Alberghiero di Velletri "Ugo Tognazzi". Con la partecipazione degli studenti dell'Alberghiero di Roma Tor Carbone, in un gemellaggio tra giovani per dire no alla violenza e non dimenticare il giovane capoverdiano ucciso in una notte di settembre di 5 anni fa davanti ad un locale notturno di Colleferro dalla furia e violenza cieca di un gruppetto di suoi coetanei. Willy Monteiro, che abitava a Paliano con la famiglia, era intervenuto dopo una lite che aveva coinvolto un suo amico per cercare di sedare gli animi, invece fu colpito a morte dai calci, pugni e colpi proibiti che lo portarono alla morte in pochi minuti da parte di un gruppetto di soggetti molto violenti . "Non ci siamo mai fermati, quando c'è il sentimento puro, quello dell’Amore espresso in amicizia e fratellanza, sommato alla mancanza di una persona a noi cara, come si può pensare di mollare. Ha dichiarato ieri sera il giovane chef di Colleferro Samuele Chelucci, che ha ideato insieme ad altri 6-7 amici ed ex compagni di scuola di Willy, la serata di Velletri. Quando il sentimento ti veste, ti vive dentro, ma ti lascia anche un senso di vuoto e di rabbia, noi abbiamo il dovere morale di essere più forti. È passato poco più di un anno dal primo evento di beneficenza del nostro gruppo "Insieme con Willy ", la famiglia di ex studenti dell'Alberghiero di Fiuggi (Frosinone), ormai è solida ed è lieta di annunciare una nuova collaborazione con l’Alberghiero Ugo Tognazzi di Velletri (Roma) . Per proseguire poi con fare itinerante il ricordo e il racconto di nostro Fratello Willy. Siamo emozionati e pronti a dedicare le nostre forze per poter continuare a fare bene. Questa di stasera è una cena a più mani tra noi amici del gruppetto di Colleferro, Castelli Romani, Anagni e Paliano, che frequentava Willy per la seconda edizione dell'iniziativa in suo onore e ricordo e contro ogni forma di violenza. L’idea del progetto ‘’Insieme con Willy’’ è quella di strutturare, nel biennio 2024-2025, ‘’un’agenzia interinale’’, una vera e propria Community di strutture alberghiere, dove gli ex studenti faranno da tramite tra le varie aziende e i ragazzi e le ragazze degli Istituti Alberghieri che ambiscono a lavorare nel mondo della ristorazione. "Insieme con Willy " punta a diventare il ponte comunicativo tra la realtà lavorativa e quella scolastica. L'obiettivo, conclude il giovane chef Samuele Chelucci, sarà quello di creare una rete di comunicazione tra il progetto, gli istituti aderenti, gli studenti tutti e le aziende alberghiere partecipanti. Quest'ultime, facendo parte della Community, continueranno annualmente a operare nel mondo della beneficienza, svolgendo cene, pranzi e ricordando nostro fratello Willy, e raccogliendo fondi destinati al sostentamento del progetto stesso. Hanno collaborato all'organizzazione dell'evento di stasera, che ha visto il tutto pieno nella sala auditorium dell'Alberghiero veliterno, gli studenti di sala, accoglienza e cucina, tutti i professori della struttura, in particolare il professor Nico Santucci, anche lui di Colleferro, la professoressa Di Ruscio, e un grazie particolare va anche alla preside Sandra Tetti, all'assessore regionale Giancarlo Righini, alla vice sindaca di Velletri Chiara Ercoli, al vice sindaco di Colleferro Giulio Calamita, altri amministratori pubblici di Fiuggi, Paliano e Cori, stasera qui presenti con noi. Venuti per portare il loro saluto e la loro solidarietà alla famiglia del nostro amico e compagno di scuola Willy Monteiro, che rimarrà sempre nei nostri cuori, come abbiamo scritto nel dolcetto preparato e sui palloncini bianchi (poi volati in cielo ) che hanno concluso la cena denominata da "Sorrento ad Osaka", un viaggio culinario multi etnico contro ogni forma di sopruso e violenza contro chiunque ". Molto emozionate, ma anche molto felici di questa iniziativa, la mamma e la sorella di Willy, Lucia e Milena, presenti ieri sera alla cena a Velletri, insieme alla splendida nipotina e al cognato del ragazzo capoverdiano. Le due donne, che hanno avuto parole di grande apprezzamento e ringraziamento per questa iniziativa per ricordare il loro caro e non dimenticarlo mai. " Un segno tangibile della volontà dei giovani qui presenti che combattono contro ogni forma di violenza e aggressività e si impegnano per essere bravi ragazzi nella vita, complimenti davvero e grazie di cuore a tutti voi " ha commentato la signora Lucia la mamma di Willy. Collaborano alle iniziative del gruppo "Insieme per Willy", ideato dai suoi amici più cari Simone Chelucci e Marco Romagnoli ( insieme ad altri ragazzi oggi chef affermati ) le Associazioni " La Casa di Sara" di Velletri e "Insieme per Alatri", presenti alla cena anche i cuochi del Dipartimento di Solidarietà Emergenziale della Federazione Italiana Cuochi Mirko Granella e Roberto Rosati. Durante la giornata di ieri dedicata a Willy Monteiro all'Alberghiero "Tognazzi" di Velletri è stato presentato anche il libro "Una Storia di Ragazzi", scritto da due giovani scrittori di Artena e Roma, rispettivamente Alessandro Coltrè e Cristian Raimo, che parla del tragico fatto di cronaca che portò all'uccisione del giovane aspirante cuoco 19enne capoverdiano in quella folle notte tra il 5 e il 6 Settembre a Colleferro, in pieno centro. Gli autori, furono fermati e arrestati la stessa notte, dopo meno di un'ora in un bar ad Artena, dai carabinieri della stazione di Colleferro, grazie alla collaborazione dei ragazzi presenti al fatto che fornirono il numero di targa e descrissero i soggetti e la loro macchina in fuga al comandante della locale stazione dei carabinieri luogotenente Antonio Carella, sceso subito in strada dal suo vicino alloggio di servizio sentendo il trambusto notturno della vile e feroce aggressione. Foto Video Luciano Sciurba