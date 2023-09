Giovedì 7 Settembre 2023, 07:27

Dal rosso del sangue al bianco della pietra, il nome di Willy Monteiro da ieri è impresso nel nome della "Piazza Bianca" nata nel luogo dove è stato brutalmente strappato alla vita. Ieri pomeriggio, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della piazza realizzata a Colleferro e intitolata alla memoria di Willy Monteiro Duarte. Un anno fa la posa della prima pietra proprio nel luogo dell'efferato omicidio dell'allora 21enne palianese di origini capoverdiane avvenuto tra il 5 e il 6 settembre 2020 all'interno dei giardini "Angelo Vassallo" di Colleferro. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari mamma Lucia, papà Armando, la sorella Milena - e gli amici di Willy, oltre alle autorità civili e religiose, il vice presidente della Regione Lazio Roberta Angelilli, un delegato dell'ambasciata capoverdiana e il vescovo della diocesi di Segni e Velletri monsignor Stefano Russo che ha presieduto la celebrazione della Messa nella parrocchia di Santa Barbara dopo il taglio del nastro. Commoventi, come ogni rara volta in cui è intervenuta pubblicamente, le parole di mamma Lucia: «Willy in questa piazza ha lasciato il senso dell'amicizia, facciamone tesoro».

A ridosso di quella piazza Willy aveva parcheggiato l'automobile e se non fosse stato per un forte sentimento di amicizia, non si sarebbe voltato per soccorrere un suo ex compagno di scuola e su quella piazza forse non avrebbe lasciato la sua breve vita. L'inaugurazione della "Piazza Bianca" è stata anche l'occasione per assistere alla prima proiezione del docufilm di Aurelio Picca dal titolo "Preghiera per Willy Monteiro", in onda domania, alle 22, su Rai 3.«Un progetto a cui sono orgogliosa di aver contribuito nella scorsa legislatura con un emendamento alla legge di Stabilità che ha stanziato 400mila euro di fondi regionali sui 450mila necessari a realizzarlo» - ha sottolineato la consigliera regionale Pd Eleonora Mattia a margine dell'inaugurazione. Le ha fatto eco la collega Sara Battisti, anche lei dei Dem ed eletta in Ciociaria: «Sono tanti i modi attraverso i quali una comunità può rispondere a quella che è stata una tragedia che ha colpito profondamente tutti noi. Le comunità di Colleferro e Paliano, la regione Lazio, le associazioni, le forze dell'ordine prosegue la nota della Battisti - nessuno è rimasto indifferente». Battisti ha fatto anche un passaggio sugli «episodi di queste settimane, quelli che hanno riguardato Palermo, Napoli, Caivano, Fiuggi. L'insegnamento si ha con l'esempio, i fatti, i luoghi pubblici che noi per primi come istituzioni siamo chiamati a costruire quotidianamente. Ma non basta, l'impegno deve essere collettivo altrimenti il sacrificio di Willy sarà stato vano». «Sono trascorsi ormai tre anni da quella tragica notte ha dichiarato il sindaco di Paliano Domenico Alfieri - ma è come se tutto fosse successo solo ieri. Da parte nostra, nulla è cambiato: saremo sempre accanto ai nostri ragazzi, a Lucia, Milena e Armando, perché soltanto con la vicinanza, il ricordo, l'impegno e il rispetto quotidiano verso noi stessi e il prossimo, possiamo cercare di dare un senso a quello che tutti noi vorremmo fosse stato solo un brutto sogno. La memoria deve essere la strada per trovare il coraggio di andare avanti, senza cedere all'odio e al rancore, ma coltivando con responsabilità una cultura di pace». All'appuntamento di Colleferro seguirà a breve un'altra cerimonia a Paliano, nel parco che porta il suo nome, dove sarà svelata la scultura dal titolo "Quel dolce sorriso di Willy", opera dell'artista Agostino Russo, vincitore del bando del Comune.Anche il Parlamento ricorda Willy Monteiro Duarte con l'istituzione della giornata del rispetto.Intervenendo in aula alla Camera durante la discussione delle norme sul contrasto del bullismo e cyberbullismo, ieri la deputata di Fdi Augusta Montaruli ha dichiarato: «Il caso vuole che oggi ricorrano 3 anni e questo emendamento istituisce la giornata del rispetto nel giorno del 20 gennaio, data di nascita di Willy, un eroe del nostro tempo», un ragazzo «che ha dimostrato eroismo nella vita difendendo un amico dalla prevaricazione, quella prevaricazione di cui il bullismo si alimenta».