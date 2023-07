Sabato 15 Luglio 2023, 08:49

Liberi nel 2039 se in Cassazione saranno confermate le pene inflitte nei giorni scorsi dalla Corte d'Appello. Quella, ovvero tra circa 16 anni, dovrebbe essere la data in cui i fratelli Marco e Gabriele Bianchi usciranno dal carcere dove, dal settembre 2020, si trovano ristretti con l'accusa di omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte. In primo grado i fratelli di Artena erano stati condannati all'ergastolo, ma in secondo grado, con le attenuanti generiche, hanno ottenuto uno sconto di pena a 24 anni di reclusione.

Quando usciranno i fratelli Bianchi?

Questo significa che, se la pena fosse confermata in Cassazione, dovrebbero uscire nel 2044. Ma le norme giuridiche prevedono una liberazione anticipata calcolando 45 giorni di sconto per ogni semestre trascorso in carcere, nel caso in cui il detenuto si comporti bene. Questo significa che per i Bianchi il computo prevede circa 2160 giorni di riduzione, circa 6 anni. E si arriva quindi tra il 2038 e il 2039. La liberazione anticipata, che può essere richiesta dal detenuto, non scatta in automatico ma deve essere valutata dal magistrato di sorveglianza. Solitamente il ritorno alla libertà prevede anche una serie di prescrizioni di tipo amministrativo, ad esempio il divieto di frequentare determinati posti, in base al reato per il quale si stava scontando la pena.

Ma il primo dei quattro imputati ad uscire dal carcere, sempre se anche per lui dovesse essere confermata la condanna (a 21 anni) in Cassazione, è Mario Pincarelli: per il calcolo prevederebbe circa 5 anni, quindi la sua liberazione anticipata ci sarebbe nel 2036. Più difficile il calcolo per Francesco Belleggia, il quale dei quattro è l'unico che sta scontando la pena ai domiciliari. In carcere potrebbe andarci nel caso in cui la condanna a 23 anni diventasse definitiva con il verdetto della Cassazione. Ad ogni modo la sua liberazione anticipata potrebbe avvenire uno o due anni prima dei fratelli Bianchi.

Se le cose andranno veramente così quando usciranno definitivamente dal carcere Gabriele Bianchi avrà 45 anni, il fratello Marco 43, Mario Pincarelli 38 e Francesco Belleggia 41.

Prima della liberazione anticipata possono essere concessi dei permessi premio come quelli che aveva ottenuto, ma ora sono stati revocati dopo l'intervista a "Chi l'ha Visto?", Salvatore Parolisi condannato a 20 anni di carcere per l'omicidio della moglie Melania Rea. Parolisi ne ha già scontati 12, sarebbe dovuto uscire nel 2033, ma calcolando lo sconto dei 45 giorni per ogni semestre la liberazione anticipata sarebbe avvenuta nel 2028. E quindi 5 anni prima era iniziato il suo percorso di reinserimento sociale, ora però bruscamente interrotto. Il permesso premio, che non può essere superiore ogni volta ai 15 giorni, può essere concesso dopo almeno 10 anni di pena.

Cosa sarebbe successo se anche in Appello ai Bianchi fosse stata confermata la condanna all'ergastolo e quindi fosse diventata definitiva? Per i detenuti condannati all'ergastolo sono previsti due forme di attenuazione della pena. La semilibertà (detenuto può trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale) dopo almeno 20 anni di carcere o la libertà condizionale ma dopo almeno 26 anni.