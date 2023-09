Terzo anniversario della morte di Willy, inaugurazione della piazza a Colleferro e messa a Paliano

Tre anni fa, a Colleferro, veniva massacrato di botte Willy Monteiro Duarte, il 21enne cuoco di Paliano che oggi verrà ricordato con una manifestazione alla quale parteciperà il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.

Con Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, Alfieri inaugurerà la piazza dedicata a Willy nella cittadina della provincia di Roma e assisterà alla prima proiezione del documentario “Preghiera per Willy Monteiro”, che verrà trasmesso venerdì, alle 22, su Rai 3.

"All'appuntamento di Colleferro - annuncia Alfieri via social -. seguirà a breve un’altra cerimonia, qui a Paliano, nel parco che porta il suo nome, dove sveleremo la scultura dal titolo “Quel dolce sorriso di Willy”, opera dell’artista Agostino Russo, vincitore del bando che abbiamo indetto dalla nostra Anministrazione". A Paliano, intanto, oggi, alle 18, nella chiesa di S. Anna, verrà celebrata una messa in memoria di Willy.