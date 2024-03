Pneumatico si stacca dall'auto e “salta” la corsia: uccisa una giovane sull'Autostrada A1 tra Colleferro e Anagni

Una fine terribile per una giovane alle porte di Roma. L'ha uccisa uno pneumatico che a causa di un incidente si è staccato da un'auto ed è rimbalzato sulla carreggiata opposta: è accaduto durante la notte lungo l'Autostrada A1 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni al km 598, al confine tra le province di Frosinone e Roma.

Uccisa da uno pneumatico, la dinamica

La vittima è una giovane donna e sei sono le auto coinvolte in due incidenti distinti ma concatenati.

Teresa Raso morta nell'incidente ad Aprilia, aveva 32 anni: stava andando dai genitori

Poi la gomma ha saltato lo spartitraffico andando a colpire con violenza il parabrezza di una Lancia Y e poi un'altra vettura ancora: entrambe viaggiavano in direzione di Roma. Ne è nato un secondo incidente. Sei in tutto i feriti di cui uno è deceduto nel corso della notte: si tratta della giovane donna che viaggiava in compagnia di un'amica. Sul posto sono intervenuti con la Stradale anche i Vigili del Fuoco e quattro ambulanze, oltre ai mezzi di soccorso di Autostrade per l'Italia che hanno rimesso in sicurezza l'asfalto