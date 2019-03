Tre escursionisti ciociari dispersi su monte Santa Serena

Tre persone sono disperse da questa sera poco dopo le 21 nella piana di Santa Serena in territorio di Supino. Si tratta di tre uomini del posto, due giovani ed uno di mezza età che questo pomeriggio sono usciti di casa per una passeggiata raggiungendo il versante ciociaro dei Monti Lepini. I tre, dopo una camminata nella piana, si sono addentrati nel bosco perdendo l'orientamento. Pensavano di poter trovare presto la via del ritorno, ma giunta sera ed arrivato il buio non sono riusciti a tornare nel luogo da dove erano partiti. Così alle 21.30 con il cellulare hanno dato l'allarme. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco ed i volontari della protezione civile. Le operazioni di ricerca sono rese difficoltose dal buio e fino alla mezzanotte i tre non erano ancora stati raggiunti dai soccorsi. © RIPRODUZIONE RISERVATA