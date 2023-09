Animalisti a Fiuggi per l'uccisione della capretta, tensione in piazza. Interviene la polizia

Tensione a Fiuggi, ieri sera (2 settembre), dovegli attivisti per i diritti degli animali capeggati da Enrico Rizzi hanno fatto un blitz in pieno centro per protestare e attirare l'attenzione sulla vicenda della capretta uccisa a calci la settimana scorsa in un agriturismo in occasione di una festa di compleanno. Il gruppetto è sbucato da una stradina laterale e alzando in alto un cartello con foto e nome hanno gridato "assassino" all'indirizzo di uno dei minori accusati. Quelli che erano presenti per strada, tra i quali molti bambini, hanno reagito e allontanato gli attivisti. Sono intervenuti anche i poliziotti del locale commissariato dove gli organizzatori della protesta sono rimasti fino a tarda sera. E' lo stesso Rizzi a dare notizia, attraverso i social, di aver lasciato il commissariato scortato dalla polizia.