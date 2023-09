Domenica 3 Settembre 2023, 09:26

Ed è probabilmente proprio in virtù di questo rapporto di stima reciproca che si è venuto a creare negli anni che l'uomo, pur non essendo un dipendente della Lidl, non ha fatto finta di nulla quando ha visto che due uomini stavano fuggendo via con il carrello della spesa strapieno. Ha quindi rincorso i due cercando di fermarli prima che guadagnassero l'uscita del parcheggio. I fuggitivi non avevano considerato tale imprevisto ed essendo in difficoltà hanno quindi iniziato a picchiare l'uomo con pugni e schiaffi, prendendolo anche a calci quando il nigeriano era ormai a terra. La scena non è passata inosservata agli occhi degli altri clienti, i due malfattori per paura di essere braccati hanno quindi abbandonato la refurtiva e si sono dati velocemente alla fuga, non riuscendo a portare via nulla. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Cassino: la dirigenza della Lidl ha sporto denuncia per l'accaduto e ha messo a disposizione le telecamera di videosorveglianza del supermercato che hanno ripreso le immagini dell'accaduto con le quali si cercherà di individuare i responsabili.Alberto Simone© RIPRODUZIONE RISERVATA