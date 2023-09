Il distributore non eroga il carburante e lui spacca il naso al benzinaio

Il distributore non eroga il carburante e spacca il naso al giovane benzinaio. La vittima è un ragazzo di Sora di 24 anni che lavora presso una pompa di benzina sulla superstrada Sora - Balsorano. È accaduto l’altro pomeriggio per colpa di una banconota da 20 euro infilata erroneamente in un’altra fessura da un uomo che, nonostante l’errore da lui stesso commesso, si è scagliato con violenza contro l’addetto al rifornimento che non voleva restituire il denaro. “Qui dentro non c’è nessuna banconota, guardi il monitor, non posso rimetterceli io i soldi”, gli risponde. L’uomo inizia dapprima ad inveire a parole e poi sferra un violento pugno sul volto del ventiquattrenne rompendo gli occhiali da vista, provocandogli una lacerazione sul naso e una frattura per la quale è stato operato nella giornata di ieri a Cassino, dopo essere finito in pronto soccorso al Santissima Trinità di Sora. La titolare ha chiamato i carabinieri e sul posto è arrivata una pattuglia dalla stazione di Balsorano. I familiari del ragazzo hanno deciso di sporgere denuncia: “Lunedì, con il referto dell’ospedale, ci recheremo presso i carabinieri per avere giustizia. Chi ha sbagliato pagherà“.