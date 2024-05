Lunedì 13 Maggio 2024, 10:20

Un dirigente della Regione Lazio sospeso dall’esercizio della sua funzione con l’accusa di corruzione perché in cambio di generi alimentari, buoni carburante e l’assunzione della propria figli avrebbe agevolato alcuni imprenditori agricoli per ottenere i contributi europei e risolvere problemi burocratici.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal Gip del Tribunale di Cassino ed eseguita questa mattina dai militare del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone.

Le indagini del Nucleo investigativo dei carabinieri forestali sono iniziate ed hanno riguardato l’erogazione di fondi europei per lo sviluppo rurale (PSR), di competenza della Regione Lazio.

In tutto sono stati accertati 6 episodi, con la denuncia di 10 soggetti, tra imprenditori del settore agricolo e funzionari della Regione Lazio, per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione.

Queste nel dettaglio, secondo quanto si legge nella nota stampa, le contestazioni mosse: «In un primo caso il dirigente riceveva da un noto imprenditore, che si occupa di allevamento di bufale e di produzione di generi alimentari bufalini nella zona ciociara, numerosi prodotti alimentari, nonché diversi rifornimenti di gasolio per la sua auto, a fronte dell’emanazione di atti del suo ufficio a favore delle aziende.

In altro caso il dirigente, al fine di favorire la veloce definizione di una pratica di un finanziamento richiesto dall’amministratore di un’azienda agricola con sede in Romania, ma con un’unità locale nel frusinate, riceveva generi alimentari, bottiglie di vino nonché un pranzo presso un noto ristorante del Cassinate.

In un terzo episodio il dirigente si impegnava alla risoluzione delle problematiche per le pratiche di finanziamento da una società cooperativa agricola con sede nel pontino, ottenendo in cambio l’assunzione della figlia presso tale società.

In un quarto caso il dirigente era disponibile a risolvere le criticità che potessero rallentare la chiusura di un procedimento relativo ad un finanziamento chiesto da un imprenditore agricolo del Cassinate, anche intercedendo presso i funzionari che si occupavano delle pratiche, ricevendo in cambio il rifornimento di carburante per la sua auto.

In un quinto episodio il dirigente si è adoperato sia per la promozione dell’attività di un noto imprenditore del cassinate, sia per la definizione della procedura per un finanziamento richiesto dalla ditta di cui l’imprenditore è titolare, nonché offrendogli rassicurazione sulla veloce risoluzione di ogni problematica, ottenendo in cambio la promessa di assunzione del figlio.

In un ultimo caso il dirigente si interessava dei procedimenti che riguardavano un imprenditore titolare di un’azienda olearia, informandolo sullo stato di avanzamento dei procedimenti stessi e rassicurandolo sui tempi di erogazione del finanziamento, incaricando i funzionari istruttori. In cambio il Dirigente otteneva continui rifornimenti di carburante per la sua auto e diverse forniture di olio».