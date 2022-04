Martedì 12 Aprile 2022, 08:54

Il pericolo per gli automobilisti non arriva soltanto dai cinghiali. Infatti, un imprenditore stava facendo ritorno a casa quando lungo la superstrada Ferentino-Sora si è visto spuntare davanti un capriolo che non è riuscito ad evitare nonostante la brusca frenata, riportando gravi danni all'automobile. Sono intervenuti anche i carabinieri e una ditta autorizzata per il recupero della carcassa.

Attimi di paura domenica fra le 21:10 e le 21:15 per un sessantenne di Boville Ernica. L'uomo era di ritorno da un appuntamento di lavoro e stava viaggiando alla guida della sua Fiat 500 in direzione Sora, quando al chilometro 10 più 700, in territorio di Alatri e subito prima del sottopassaggio, si è visto sbucare davanti un animale selvatico.



«A un tratto ho notato un capriolo che dalla corsia di emergenza attraversava la strada» racconta l'uomo. «Era disorientato e smarrito. È bastata una frazione di secondi - ha detto - per ritrovarmelo davanti all'automobile, sulla mia corsia di marcia. Fortunatamente, come da abitudine, stavo viaggiando a una velocità moderata. Ho tentato di evitare l'impatto sterzando nella direzione opposta e frenando bruscamente ma questo non è bastato ad evitare il violento impatto dell'animale contro il lato destro della macchina, prima sul paraurti anteriore, poi sulla fiancata.

L'urto violento ha provocato l'attivazione di tutti gli airbag nell'abitacolo e questo per alcuni secondi mi ha impedito di riuscire a vedere la strada. Nel frattempo, ho aperto i finestrini per far disperdere il gas fuoriuscito ma ho potuto fermarmi soltanto quando i dispositivi di sicurezza si erano sgonfiati, circa un centinaio di metri dopo l'impatto, all'interno della galleria. Dopo aver messo in sicurezza l'automobile ho chiamato i carabinieri».

Sul luogo dell'incidente dopo pochissimi minuti è arrivata una pattuglia nel nucleo radiomobile della Compagnia di Alatri. I carabinieri hanno accertato l'accaduto, constatato i danni ed eseguito i rilievi del caso. Quindi hanno contattato una ditta incaricata per la rimozione della carcassa dell'animale che era morto sulla striscia fra la corsia di marcia e quella di emergenza. Vi era finito dopo l'urto contro la Fiat 500 che ha riportato danni ingenti su tutta la parte anteriore e laterale destra della carrozzeria, oltre a quelli provocati all'interno dall'esplosione degli airbag.

«Fortunatamente in quel momento non transitavano altri veicoli racconta ancora visibilmente scosso il sessantenne -. La prima automobile è arrivata dopo appena mezzo minuto. Infatti, sono stato costretto a frenare di colpo e si sarebbe verificato un maxi tamponamento con conseguenze ben più gravi. Ringrazio i carabinieri per la tempestività del loro intervento e per la cortesia avuta nei miei riguardi».