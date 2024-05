Investita da un’auto a Casamari, ore di angoscia per una studentessa di 16 anni di Santopadre

Un gravissimo incidente si è verificato ieri mattina intorno alle 8:30 sulla Provinciale all’altezza di Casamari. Una studentessa di 16 anni di Santopadre è stata travolta da una vettura condotta da un uomo lungo la strada che conduce all’Abbazia. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale ed i carabinieri. La viabilità, infatti, subito pesanti ripercussioni ed il traffico è rimasto paralizzato per diverso tempo. Sono stati avviati subito gli accertamenti ed effettuati i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Le condizioni della ragazza che ha battuto violentemente il capo sono apparse subito molto gravi e per questo ne è stato disposto il trasferimento in elicottero nella capitale. Si trova ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù di Roma – Gianicolo. La minore ha subìto infatti un delicato intervento chirurgico alla testa dopo il trauma cranico riportato nell’impatto con la parte anteriore della vettura.

Le sue condizioni sono molto serie come conferma anche il sindaco di Santopadre Giampiero Forte che segue gli sviluppi della vicenda con apprensione auspicando di ricevere buone notizie al più presto.

La drammatica notizia ha infatti scosso l’intero paese che prega per la sorte della giovane tra l’angoscia e la speranza dei familiari. Qualcuno sottolinea la pericolosità del tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro auspicando la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale in alcuni casi carente. Intanto restano gravi le condizioni del 21enne di San Giorgio a Liri che, venerdì scorso, è uscito fuori strada con la sua auto ed ha impattato contro un muro di cinta.

Il giovane è in coma. La protezione civile del centro fluviale ha annullato la manifestazione “Andar per sentieri".

«L’evento organizzato per domenica 5 maggio, è annullato e rimandato a data da destinarsi a seguito quanto terribilmente accaduto al nostro caro Mattia», hanno scritto sui social.