Scontro tra auto, paura sulla provinciale per Badia di Esperia

Incidente stradale poco dopo le 21 sulla strada provinciale che conduce a Badia di Esperia. Secondo una primissima ricostruzione ad impattare, per cause ancora da accertare, sarebbero state due auto. Lo scontro è avvenuto proprio nei pressi del ponte sul canale Enel. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali hanno prestato le cure ai feriti, in totale quattro. Tutti vigili e coscienti al momento dei soccorsi. Per fortuna, dunque, non gravi.

I mezzi dopo l’impatto hanno occupato le due corsie di marcia per cui la viabilità è stata interrotta. Gli accertamenti sulla dinamica sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Bartolo Taglietti.