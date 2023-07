Alatri, scontro tra auto e scooter: giovane elitrasportato

Lo scontro frontale è avvenuto attorno alle ore 13 di oggi, 10 luglio, sulla Strada provinciale Santa Cecilia proprio in corrispondenza del piccolo nucleo di esercizi commerciali in località Tecchiena Castello. L’incidente ha coinvolto una Mini ed un ciclomotore e proprio il conducente di quest’ultimo avrebbe avuto la peggio. Per via delle importanti lesioni interne, infatti, gli operatori del 118 hanno allertato l’elisoccorso che in pochi minuti è arrivato sul posto atterrano in un terreno attiguo ed ha preso in carico il ferito prendendo il volo in direzione del policlinico Gemelli a Roma. Per il conducente dell’autovettura, invece, solo qualche ferita e tanto spavento.

I carabinieri della compagnia alatrense e la polizia locale di Alatri hanno provveduto ai rilievi di rito alla gestione del traffico locale.