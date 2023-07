Omicidio di Thomas, nuove tensioni ad Alatri: Roberto Toson controllato dai carabinieri

Nuove tensioni ad Alatri per l'omicidio di Thomas Bricca. Ieri sera l'intervento dei carabinieri dopo che nei pressi di un bar del centro storico è arrivato Roberto Toson, indagato insieme al figlio Mattia per il delitto del 19enne. Ad un certo momento sarebbero volate parole grosse, ma sono stati subito allertati i militari dell'Arma che poco dopo hanno fermato per un controllo l'uomo e l'altro figlio nei pressi dello stadio Chiappitto. Durante la perquisizione si sarebbero registrati momenti di tensione, sul posto sono arrivate altre due pattuglie dell'Arma.

Soltanto una settimana fa, sempre nel centro storico di Alatri, a due passi dal luogo dell'agguato, c'era stato un faccia a faccia movimentato tra Mattia Toson e alcuni amici di Thomas che ritenevano la presenza dell'indagato in quel posto una provocazione. Minacce, spintoni e qualche schiaffo. E anche in quel caso è stato necessario l'intervento dei carabinieri.