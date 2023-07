Inizierà domani mattina, lunedì 10 luglio, a partire dalle 9.30, presso la sede del Racis Il reparto di investigazioni scietifiche e informatiche dei carabinieri) di Roma, l'esame sul telefono cellulare di Thomas Bricca. Il contenuto dello smartphone (chiamate, messaggi e attività sui social network) sarà estrapolato per poi essere riversato su un disco rigido e quindi analizzato. Sarà fatta quella che in gergo viene chiamata copia informatica-forense. Alle operazioni prenderanno pare i legali delle parti interessate: gli avvocati Angelo Testa per i due indagati (Mattia Toson e il padre Roberto), Nicola Ottaviani per la madre e lo zio di Thomas e Marilena Colagiacomo per il padre del 19enne ucciso. Una volta estrapolati i contenuti dallo smartphone si passerà all'esame. Scopo dell'accertamento è verificare gli eventuali contatti tra la vittima dell'agguato e il gruppo di ragazzi che si erano scontrati con Toson nelle risse avvenute nel weekend precedente all'omicidio. In particolare il giovane di origine marocchine che, secondo le ipotesi della Procura, sarebbe stato il ero bersaglio dei colpi di pistola esplosi al Girone di Alatri la sera dello scorso 30 gennaio. Uno dei colpi avrebbe colpito Thomas, ma il sospetto è che ci sia stato uno scambio di persona.