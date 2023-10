Torrice, successo per la quarta sagra dell'uva. Stasera l'elezione della miss

Grandi festeggiamenti per la quarta edizione della Sagra dell’uva, a cura dell’associazione culturale de I Viandanti con il patrocinio del Comune di Torrice. Il corteo di carri allegorici, realizzati dalle otto contrade partecipanti, hanno attraversato le vie del paese tra folclore e tradizione. Tanti gli appuntamenti previsti per oggi, domenica 8 ottobre, dalla giostra per la concquista del vessillo raffigurante La Ciociara, all’elezione di miss uva, alla premiazione del miglior vino prodotto dalle cantine torriciane nell’annata 2023. E questa sera musica popolare e degustazione di pietanze e vini locali. In conclusione la proclamazione della contrada vincitrice.