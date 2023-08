Cade in bici a causa di una buca, chiede 215mila euro di risarcimento alla Provincia di Frosinone

Chiede 215mila euro di risarcimento alla Provincia dopo una caduta in bicicletta. Il malcapitato, capo della la fila di altri ciclisti, percorreva via Marano a Torrice, a causa del manto stradale dissestato cadeva a terra riportando ferite che avevano resto necessario il trasferimento in elicottero al Policlinico Umberto Primo di Roma finendo in sala rianimazione per i traumi causati dalla caduta. E queste è una delle tante.

Dal 2018 ad oggi le citazioni ricevute dalla Provincia con richieste di risarcimento per incidenti stradali sono state una quarantina. Il manto stradale dissestato è una dei motivi più ricorrenti tra buche, asfalto scivoloso e così via. Ma ci sono anche alberi caduti, guardrail messi male o del tutto assenti, mancanza di segnaletica. La Provincia di Frosinone è competente su oltre 280 strade per un totale di circa 1.500 chilometri. Purtroppo, spesso, le citazioni riguardano anche incidenti mortali.