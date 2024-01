Domenica 28 Gennaio 2024, 00:10

RIETI - È l’appuntamento più partecipato dell’inverno reatino, con il rinnovo di un’antica tradizione. Tornano a Rieti i Cavalli infiocchettati, con la sfilata per le vie di oggi e un programma già avviato nei giorni scorsi. La 42esima edizione è dedicata a Piero Fasciolo, recentemente e prematuramente scomparso. Il momento principale è quello di domenica, con la tradizionale sfilata dei cavalli per le vie della città. La partenza è alle 12 da piazza Chiesa del Suffragio, per arrivare alla chiesa di Sant’Antonio Abate per la benedizione dei cavalli infiocchettati, quindi trasferimento al Foro Boario, da dove, alle 14, prenderà il via la sfilata, che seguirà il percorso transitando in via Tancia, via Sacchetti Sassetti, via Salaria per Roma, Porta d’Arce (con il saluto delle istituzioni), piazza Vittorio Emanuele II, via Cintia, piazza Marconi, via Verani, sosta in piazzale Leoni, via Theseider, viale Matteucci (con la distribuzione di castagnole), via Salaria per Roma, Porta Romana, piazza Cavour, ponte Romano, via della Verdura, largo Bonfante, via Cintia, piazza Vittorio Emanuele II, via Garibaldi. Alle 16, il ritorno a Porta d’Arce e, quindi, al Foro Boario. Fino a oggi, con orario continuato, nella sala mostre del Comune si tiene l’esposizione artistica “Women in Art”, a cura di Maia Palmieri, con tanti laboratori creativi incentrati sul tema di fiocchi e nastri. Proseguirà, per il secondo anno, con la Cooperativa sociale Loco Motiva onlus, l’esposizione a tema “Arte a cavallo”, che lo scorso anno contò la partecipazione di 22 artisti da tutta Italia. Nella manifestazione, sarà inserita l’esibizione di pattinaggio degli atleti dai 3 anni in su della Asd Rieti in Line, che volteggeranno in piazza Chiesa del Suffragio. Previsti momenti musicali, religiosi e solidali. I Cavalli infiocchettati rappresentano una sorta di carnevale equestre reatino, fondato su una tradizione che può farsi risalire al 1.300, quando la città di Rieti, in quel quadrante, ospitava un importante palio di cui si conserva memoria nei documenti custoditi nell’Archivio di Stato. La polizia locale del Comune di Rieti, lungo il percorso, ha definito una serie di divieti e modifiche alla sosta. In particolare, è stabilito il divieto di sosta con rimozione in via Garibaldi, nel tratto da via delle Stelle fino al civico 10, fino alle 12 di lunedì 29 gennaio; in via Garibaldi, dalle 6 alle 21 di domenica 28 gennaio; in piazzale Adolfo Leoni, dalle 14 alle 17 di domenica 28 gennaio. Prevista, inoltre, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione in piazza del Suffragio, dalle 6 alle 21 di domenica.

Sagra della bruschetta di Casaprota, oggi, per la 61esima edizione. Fino a oggi la sagra, con l’olio extravergine d’oliva sul pane abbrustolito, tra degustazioni, spettacoli folcloristici, mostre, musica dal vivo e visite guidate. L’olio d’oliva del posto sarà il protagonista, sul pane artigianale “passato” alla brace, ma anche nella zuppa di farro e tartufo, con le fregnacce alla sabinese e le salsicce. Ci sarà la gricia e il vin brulè, le pizzole della Pro loco di Morro Reatino e la porchetta. Degustazione di birre artigianali. Come dolce, la Pro loco di Ribera di Agrigento porterà i cannoli siciliani e le arance. In programma mostre e il mercatino del prodotto tipico. Passeggiate panoramiche e a cavallo, artisti di strada nel centro storico, musica dal vivo e visite al frantoio della Cooperativa olivicola e alla chiesa di San Domenico . La mostra di pittura di Gianni Turina nella sala conferenze, di pittura e di scultura di Viviana Sperti nel centro storico. Il cortometraggio “Reminiscenza” di Roberto Ragazzini, l’esibizione del Gruppo folk di Villasimius (Cagliari) Crabonaxa. Oggi, oltre al Gruppo folk di Villasimius, il Gruppo folkloristico Li Matti di Montecò di Montecosaro (Macerata) e le bande musicali Città di Casperia e Attilio Verdirosi di Longone Sabino, quindi lo spettacolo musicale di Luca Sebastiani. Prevista la mostra di oggetti d’altri tempi, stand di prodotti tipici siciliani e sardi. La banca del libro a cura del Gruppo lettura Casaprota, visita alla chiesa di San Domenico e Casaprota in miniatura, la mostra mercato del prodotto tipico.

Coriandoli, stelle filanti e maschere anche in questo weekend, dopo l’apertura del carnevale, domenica scorsa, con quello a Limiti di Greccio. In questo fine settimana, sfilate di gruppi mascherati e carri allegorici, iniziative e feste in maschera. Oggi c’è il corso mascherato a Santa Rufina di Cittaducale, con i carri e i gruppi mascherati, oltre alle maschere singole che sfileranno nel corteo lungo le vie del paese, nella 32esima edizione del carnevale santarofinaro. Al via le iniziative del carnevale sabino, tra Fara in Sabina e le sue frazioni. Oggi torna il carnevale dei bambini nella frazione di Canneto sabino, giunto alla 54esima edizione. Dalle 14.30, da piazza Luigi Pacieri, parte la sfilata alla quale prenderà parte il gruppo “dei bambini in maschera”, insieme alla banda Arce Sabina di Talocci e ai gruppi mascherati di Canneto, Talocci e Fara in Sabina.

Inizia la stagione teatrale 2024 al teatro Manlio di Magliano Sabina. Saranno 5 gli spettacoli in cartellone, con interpreti quali Sebastiano Somma, Michele La Ginestra, Francesco Montanari, Gaia De Laurentiis, Stefano Artissunch e la giovane compagnia Lesmoustaches. Si parte oggi alle 18.30 con Sebastiano Somma in “Matilde - l’amore proibito di Pablo Neruda, di Liberato Santarpino, con Morgana Forcella ed Emilia Zamuner, Giuseppe Scigliano al bandoneon, Marco De Gennaro al pianoforte, Gianmarco Santarpino al sassofono, Liberato Santarpino al violoncello e i ballerini Enzo Padulano e Francesca Accietto. Lo spettacolo è un incontro tra il fascino della poesia e la musica legata alla tradizione sudamericana del tango e racconta, attraverso le voci di Pablo Neruda e Matilde Urrutia, amante e poi sposa del poeta cileno, questa grande storia d’amore vissuta in giro per il mondo. Un susseguirsi di poesia, musica (i tanghi di Piazzolla) e ballo che fanno da cornice all’avventurosa storia d’amore, nata quando Neruda era ancora legato alla seconda moglie, Delia del Carril, dei loro incontri clandestini a Berlino, Nyon, a Roma, fino a Capri, dove i due amanti si uniscono in un matrimonio simbolico celebrato dalla luna. Nello spettacolo emerge un ritratto completo dello scrittore. Poi la figura di Matilde, la sua grande capacità di essere per Neruda forse la fonte di massima ispirazione di scrittura: per lei il poeta scriverà le più belle poesie della sua produzione. Lo spettacolo si chiude con il golpe del generale Pinochet nel 1973. Somma è il protagonista (Neruda) e il regista. Matilde è Morgana Forcella. Biglietteria aperta un’ora prima dello spettacolo, abbonamento per i 5 spettacoli 50 euro (ridotto 45), il biglietto per il singolo spettacolo 15 euro (ridotto 13). Info e prenotazioni: 392/5415913. La stagione 2024 del teatro Manlio è organizzata da Comune di Magliano Sabina, Atcl, Mic, Regione Lazio e La Mirabilis teatro societas.