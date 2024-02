Sabato 3 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino.

È sempre carnevale nel Reatino, dove quest’anno si moltiplicano le iniziative, con arrivi da tutto il Lazio: si andrà avanti fino a martedì 13 febbraio, vigilia del mercoledì delle ceneri che segna l’inizio della quaresima, con un prologo per il carnevalone liberato di Poggio Mirteto, nella prima domenica di quaresima, il 18 febbraio. Oggi, la festa a Villa Reatina “in maschera” tra le vie del quartiere di Rieti, con carri e gruppi, a partire dalle 14.30. Domenica, poi, il carnevale di Contigliano, con i Ragazzi di Campagna Montisola pronti con i carri e i gruppi, come fecero due settimane fa a Limiti di Greccio: carri e gruppi mascherati, la banda e le majorettes con la sfilata, dalle 14, su via della Repubblica e in piazzale degli Eroi. In Sabina, l’appuntamento è doppio. Domenica a Talocci, frazione di Fara in Sabina, la 37esima edizione del carnevale talocciano: la manifestazione è è in piazza Mazzini, dalle 11, con un programma per l’intera giornata. Sarà possibile visitare la mostra del carnevale talocciano, a cura dell’Associazione ProTalocci e Stella Valzecchi e si potrà assistere allo spettacolo “Carnevali nel mondo”, a cura dell’Associazione Viaggio per Itaca. Previste varie attività, tra cui il “Drum circle” per bambini, ragazzi e genitori, a cura di Andrea Di Pierro, lo spazio “Truccabimbi” con bolle giganti e sculture di palloncini, a cura di Arcobaleno Party e l’esibizione della Banda musicale Arce Sabina di Talocci. Dalle 14, la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici: ad aprirla, gli artisti del teatro Potlach, insieme alla banda musicale Arce Sabina di Talocci. A seguire, sfileranno le maschere singole e i gruppi mascherati di Fara in Sabina, Canneto, Asd Majorettes Cures di Corese Terra e i carri allegorici di Toffia, Passo Corese, Forever young e Rione 87 di Talocci. Durante la manifestazione, pause culinarie con la presenza di due stand gastronomici. Per l’occasione, saranno realizzate delle aree di parcheggio lungo la via Farense e sarà allestito un servizio navetta. A Poggio Mirteto, domenica, il primo appuntamento dei tre in programma per il carnevale 2024, dedicato ai bambini e alla tradizionale sagra della bruschetta, che quest’anno celebra il mezzo secolo di vita (gli altri due appuntamenti carnevaleschi in programma nella cittadina mirtense saranno quelli di domenica 11 febbraio con la 160esima edizione del carnevalone poggiano e domenica 18 febbraio con il carnevalone liberato). Il programma di domenica 4 febbraio prevede, la mattina, in piazza Martiri della Libertà, il mercato di carnevale, seguirà la musica dal vivo e il pranzo presso lo stand gastronomico. Alle 15, il carnevale dei bambini, con la sfilata delle maschere singole, a coppie e a gruppi. A seguire, la 50esima edizione della sagra della bruschetta.

Nella puntata sanremese di domenica alle 10.30 di “Citofonare Rai 2”, in onda su Rai Due, sarà Casperia la protagonista, con filmati e interviste in diretta, nella trasmissione condotta da Simona Ventura e Paola Perego. In studio, tra il pubblico, una nutrita rappresentanza di casperiani (o aspresi, in ossequio all’antico nome del paese), che risponderanno alle domande delle conduttrici e che esalteranno le peculiarità del borgo della Sabina.

Ripartono da oggi gli appuntamenti al Potlach di Fara in Sabina le due stagioni teatrali, quella del teatro contemporaneo e quella del teatro ragazzi. Ad aprire la stagione di teatro contemporaneo, questa sera alle 21, lo spettacolo del teatro Potlach “Ventimila leghe sotto i mari”. Tratto dal testo di Jules Verne, è uno spettacolo dal forte impatto visivo, firmato dal teatro Potlach, con la collaborazione di Openlab Company e Luca Ruzza, per le luci e la scenografia, e dell’Aesop Studio, per la scenografia virtuale, Mopstudio. L’idea artistica di partenza è quella di coniugare tecniche narrative proprie del teatro drammatico e tecniche di scenografia digitale, per ricostruire l’effetto visionario delle pagine del romanzo. Gli attori sono “immersi” in uno scenario quasi onirico, di proiezioni digitali e luci Led di ultima generazione, e porteranno lo spettatore alla scoperta delle profondità marine e del misterioso Nautilus del Capitano Nemo. Prenotazioni con sms o whatsapp al 351/7954176. La stagione proseguirà fino al 27 aprile, con spettacoli, tra cui “Il resto della settimana”, con Peppe Servillo; tre spettacoli del Potlach, “Il poeta del mare”, omaggio alla vita del fumettista sabino Franco Caprioli, “Sul cammino di Francesco”, ambientato nell’ultimo anno di vita del santo, e “Hugo Pratt e il suo doppio: Corto Maltese”, omaggio al personaggio dei fumetti italiani e al suo creatore. E poi “Sala d’attesa” di Marina Vitolo e Loredana De Paola. Domenica 25 febbraio alle 17 parte la stagione del teatro ragazzi, con i due clown in “La magica fiaba delle 4 stagioni” del teatro Potlach. A seguire “Cappuccetto blues”, tratto dalla favola, “I musicanti di Brema” di Microteatro Terra Marique, “Il re senza corona” di Seven Cults, “Tutti insieme con Romeo e Giulietta” del teatro Abeliano, per concludere con “Robin Hood nel castello di Nottingham” de I guardiani dell’oca.

Arriva al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, la commedia in vernacolo “Da via Veneto a Termenillu”, di Francesco Rinaldi del “Circolo de li Rapari” di Orizzonti Sabini. La commedia andrà in scena questa sera alle 21 e domenica 4 alle 17, e scioglie il filo di una trama bizzarra, in un vecchio albergo del monte Terminillo, dove si riderà sulla base dei contraccolpi di un conflitto generazionale sulla gestione dell’attività. Mentre l’anziana proprietaria continua a vivere di fasti trascorsi, i nipoti tendono a operare un rinnovamento. In un continuo rimbalzo tra passato e presente, tra racconti, flashback e ricordi, si dipana il filo della lunga storia dello sviluppo turistico della montagna reatina. «Ho voluto scrivere questa commedia come metafora di una realtà che ha vissuto grandi frequentazioni, dal turismo d’élite del jet set al grande turismo di massa, mentre oggi si trova a vivere un lungo periodo di decadenza determinato, principalmente, dalla costruzione dell’Autostrada Roma-L’Aquila dei primi anni ‘70. Questo nostro impegno vuole dare un contributo al dibattito che faccia emergere il grande potenziale di sviluppo del Terminillo», dice Rinaldi. Come iniziative collaterali alla commedia, è stata allestita al Centro commerciale Perseo una mostra di immagini sullo sviluppo del Terminillo e una seconda mostra di documenti sulla tragedia aerea del 1955, a cura del “Museo della Saletta dei Ricordi Marcella Mariani”. I biglietti per la commedia sono disponibili fino a domenica al botteghino del teatro.

A Collevecchio, al teatro comunale, questa sera alle 21, il concerto dell’ensemble di ottoni e percussioni della Banda musicale dell’Aeronautica Militare. Il concerto si dividerà in due parti: nella prima, si esibirà il quintetto di ottoni classico con musiche di Verdi, Morricone e Kompanek. Nella seconda, il quintetto si allargherà fino a formare un gruppo di ottoni e percussioni di 13 elementi, diretti dal primo luogotenente Luigino Leonardi, che suonerà anche da solista. Musiche di Haendel, Gold, Clarke, Crespo e Short.

A Fara in Sabina prosegue la stagione concertistica 2024 “Laudato Sii”, diretta da don Enzo Cherchi, presso il Monastero delle Clarisse eremite di Fara in Sabina: oggi alle 18.30, il Coro itinerante diretto da Michele Piazza nel concerto “Lungo i sentieri della polifonia sacra - Viaggio tra i maestri della polifonia di ieri e di oggi”, un excursus musicale con brevi tappe nella polifonia europea dal ‘500 al ‘900. Brani delle diverse scuole italiane ed europee nate nei secoli fino alla polifonia moderna: Tallis e Byer (scuola inglese), Des Prez (scuola fiamminga, De Victoria (Scuola spagnola); Croce (Scuola veneziana); Palestrina, Carissimi e Pitoni (Scuola romana); Wood e Rheinberger (polifonia moderna). L’ingresso è gratuito.