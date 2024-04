Domenica 21 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

A Fara Sabina, per la rassegna di teatro ragazzi del teatro Potach, oggi alle 17, lo spettacolo “Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu”, a cura di Materiaviva performance: è la storia di tre fate strampalate, che vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte e hanno il compito di leggerle affinché non svaniscano. Prenderanno forma personaggi buffi, ridisegnando con colori nuovi un mondo migliore. Lo spazio vuoto, arredato solo con tre cubi, si ridisegna di volta in volta per creare campi di battaglia, isole del tesoro e colline. Le fiabe raccontate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini. Prenotazione obbligatoria via sms o whatsapp al 351/7954176, biglietto d’ingresso 5 euro.

Tributo ai Pink Floyd, la storica band inglese, al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, oggi alle 18, con gli Impulse, la band che terrà il concerto “Pink Floyd history”. E si suonerà davvero la storia della band che ha fatto sognare intere generazioni, con brani divenuti pietre miliari nel panorama della musica internazionale. Una band nata nel 1965 a Londra, con Syd Barret sostituito poi negli anni a venire da David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wrigth, con la loro ampia discografia e successi planetari. Il desiderio di ricreare con cura maniacale le atmosfere che solo i Pink Floyd hanno saputo proporre sono gli elementi che hanno dato vita agli Impulse, tribute band dei Pink Floyd romana, nata nel 2008. In quasi 15 anni di attività, la band ha riproposto i brani nelle più svariate situazioni: da show in live music club, sino a piazze estive e teatri. Il repertorio degli Impulse spazia da esibizioni a tema, con serate dedicate ad album o live specifici, all’esecuzione di veri e propri “greatest hits”. Una passione unita all’attenzione per i dettagli, fanno in modo che la band sia attualmente considerata un punto di riferimento per chi ama provare dal vivo le emozioni associate alla musica dei Pink Floyd. Domenica, nel concerto al teatro Flavio, la band romana, composta da Simone Marino, Fabio Potenziani, Dan Brightness, Alessandro Russo, Carlo Di Torre Tosti, Riccardo Macrì, Clara Trucchi, Valentina Ciaffaglione e Lorenzo Perracino. Il costo del biglietto è di 20 euro, per ogni ordine di posto. Per informazioni o prenotazioni, i contatti sono: 0746/200289 (telefono ufficio) oppure 348/7167286. L’e-mail è teatro@comune.rieti.it mentre informazioni sono presenti anche su www.comune.rieti.it.

Prima sagra della pecora, oggi, a Frasso Sabino, presso l’area fiera a Osteria Nuova. La Pro loco di Frasso ha organizzato una giornata all’insegna di degustazioni e musica, nel Lazio: dalle 12 fino a sera, sarà possibile degustare una serie di ricette a base di pecora, dagli gnocchi al castrato agli arrosticini, fino alla pecora “aju cutturu”. Previste attività per i bambini nell’adiacente campo sportivo, a cura della Polisportiva di Frasso Sabino. Inoltre, visite guidate gratuite alla grotta dei Massacci. Informazioni al 347/2596608.

Organizzata dall’Accademia del tempo libero, in collaborazione con la Pro loco di Fara Sabina e l’Ufficio turistico comunale, oggi, raduno alle 9.30, nel parcheggio dell’Abbazia di Farfa, per una giornata all’insegna del benessere fisico e interiore. Arrivati al parco di Fara, dopo un percorso con esercizi e tecniche di respirazione, si continuerà con il pranzo al sacco e una pausa per il riposo. Protagonista, la filosofa del Qi-Gong, arte di movimento e rilassamento, che nasce dalla cultura cinese. Si proverà l’automassaggio Tao e la meditazione e si potranno effettuare anche massaggi antistress. Per concludere la giornata, visita al museo civico archeologico di Fara Sabina. Prenotazioni allo 0765/277321, 324/5469029 o 333/7835785.