Attimi di terrore giovedì sera nella parte bassa di Frosinone per un giovane. E' stato vittima di una rapina-lampo con un coltello ai danni di un ragazzo che stava tranquillamente camminando lungo la strada.

La ricostruzione parte dalle ore 20, nel quartiere Scalo. Mario (il nome è di fantasia) mentre stava camminando lungo il bordo della strada è stato accostato da un'auto (pare una Fiat 600 di colore blu) dalla quale sono scesi due ragazzi che gli hanno puntato alla gola un coltello e gli hanno intimato di tirare fuori il portafoglio. Nel giro di qualche secondo, una volta preso il bottino, si sono dileguati.



Il ragazzo, da poco maggiorenne, ha vissuto momenti di grandissima paura e non ha potuto far altro che eseguire gli ordini imposti dai due malviventi. Poi si è recato dai carabiniere per presentare denuncia. L'episodio è avvenuto in via Claudio Monterverdi, nei pressi dell'istituto scolastico Beata De Mattias. Una strada parallela a via Don Minzoni, meno trafficata ed in alcuni punti priva di marciapiedi. Una zona di passaggio vicino al quartiere di via Bellini che, in passato, è salito spesso agli onori della cronaca per episodi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti intorno alle case popolari presenti nel quartiere.

«Stavo camminando lungo la strada mentre tornavo a casa racconta il giovane frusinate quando ad un certo punto due ragazzi tra i 25 e i 30 anni sono scesi dall'auto e mi hanno puntato un coltello alla gola e chiedendomi il portafoglio. Non ho potuto far altro che darglielo. Prima di scappare hanno cercato di strapparmi anche la collanina d'oro che indossavo ma non sono riusciti nel loro intento». Ed il danno, a quanto pare non è proprio secondario: nel portafoglio il giovane aveva qualche centinaio di euro che sarebbero dovute servire per pagarsi l'autoscuola visto che sta prendendo la patente. In quella strada, non coperta dal sistema di video sorveglianza, è impossibile visionare l'episodio ma gli inquirenti stanno controllando le immagini di altre zone per cercare di risalire a questa Fiat 600. Questa zona del quartiere Scalo da anni fa i conti con la microcriminalità. In una strada adiacente a via Monteverdi, in viale Grecia, qualche mese fa un episodio simile con una rapina, questa volta ai danni dei clienti di una parrucchiera.Un ragazzo, poi arrestato, entrò di pomeriggio nel negozio e minacciando sempre con un coltello i clienti si fece dare il denaro. Attimi lunghissimi di profonda paura tra i clienti e per i titolari del locale. Ma sempre nel quartiere Scalo, in piazza Pertini, altri episodi di scippi si sono verificati questa volta a causa di alcuni migranti di origine nigeriana mentre il contrasto allo spaccio di droga impegna quotidianamente le forze dell'ordine così come nella zona di piazzale Kambo e in via Verdi nei pressi del ponte sul fiume Cosa.