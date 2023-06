Cristian Totti giocherà con la Primavera del Frosinone? Lui e Francesco visitano la scuola dell'Abbazia di Casamari

Francesco Totti e il figlio questa mattina hanno visitato all'Istituto San Bernardo che si trova nell'abbazia di Casamari a Veroli. Un viaggio che sarebbe propedeutico al trasferimento di Cristian con la Primavera del Frosinone Calcio. Dalla società giallazzurra non confermano, ma nemmeno smentiscono.

Intanto la foto di Francesco Totti e del figlio Cristian scattata all'interno dell'Istituto sta facendo il giro sui social.

Cristian Totti, classe 2005, attaccante, è un giocatore delle giovanili della Roma, sarebbe legato alla società almeno fino al 30 giugno, poi si conoscerà il futuro.

Non ci sono ufficialità, ma l'arrivo del "Capitano" con suo figlio a Veroli ha fatto subito pensare ad un trasferimento con finalità calcistiche in Ciociaria.

L'Istituto San Bernardo che accoglie ragazzi e ragazze provenienti dal territorio provinciale, e non solo, offre la possibilità di un servizio pomeridiano, dispone di una palestra e di spazi esterni per le attività ricreative, e sarebbe, dunque, l'opzione più confecente ad un eventuale trasferimento da Roma a Frosinone. Per ora restanoi rumors, tra qualche settimana le certezze.