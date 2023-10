Paliano, i ladri mettono a segno un colpo in un ristorante ma la cassa era vuota

Ladri in azione a Paliano, la notte scorsa hanno portato via la cassa elettronica di un noto ristorante. Fortunatamente la cassa era vuota ma grande è stato lo spavento dei proprietari alla vista del disordine che hanno trovato entrando nel ristorante stamattina. Ieri la struttura, situata nelle immediate vicinanze del centro storico, era chiusa per riposo settimanale. I titolari ipotizzano che i malviventi abbiano agito di notte. Sono entrati da una delle finestre delle ampie sale e, dopo aver messo sottosopra i cassetti dell'ufficio, hanno portato via la cassa per non perdere troppo tempo. Nonostante la vicinanza del ristorante alla loro casa, i proprietari non hanno sentito alcun rumore. La zona, insieme a Valle Prato e Cappuccini, da settimane è battuta dai ladri e ora cresce la paura dei residenti per il ripetersi del numero degli episodi di infrazione delle proprietà.