Omicidio di Thomas Bricca, iniziato il processo a Frosinone: gli imputati Mattia e Roberto Toson non sono presenti in aula

È iniziato ora, davanti alla corte d'assise del tribunale di Frosinone, il processo per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne di Alatri ucciso in un agguato il 30 gennaio dello scorso anno. Imputati con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione Mattia e Roberto Toson: padre e figlio non sono presenti in aula. In apertura dell'udienza la Corte presieduta dal giudice Francesco Mancini ha affrontato alcune questioni preliminari, come l'autorizzazione delle riprese televisive, ma la difesa degli imputati si è opposta alla diffusione delle immagini del processo.

L'avvocato Umberto Pappadia, che difende i Toson insieme al collega Angelo Testa, ha sollevato la nullità della citazione diretta a giudizio con cui padre e figlio sono stati portati a processo senza passare per l'udienza preliminare.

Un passaggio, secondo il legale, che ha fatto venire meno i diritti della difesa e la possibilità di accere a riti alternativi. L'avvocato Pappadia ha inoltre chiesto la derubricazione del reato da omicidio volontario a preterintenzionale.