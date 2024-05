E' morto in ospedale l'uomo che ha accoltellato la moglie a Sermoneta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si è tenuta come previsto questa mattina l'uidenza di convalida dell'arresto da parte del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese di Franco Maria, l'uomo che era satato arrestato vemnerdì a Sermoneta dopo aver accoltellato la moglie. L'uomo che era accusato di tentato omicidio era piantonato in ospedale perché dopo aver ferito la consorte aveva rivolto il coltello contro di sé porovocandosi gravi ferite. I due coniugi erano stati entrambi trasferiti in eliambulanza in due nosocomi della Capitale. Questa mattina il gip ha preso atto del decesso di Franco Mari avvenuto in ospedale a Roma e annullato l'interrogattorio di garanzia che era in programma.