Sora, ladri scatenati: sette colpi in pochi minuti

“Andate via”. Mette in fuga tre malviventi, pare con accento dell’est, che nel frattempo avevano già ripulito sette villette dopo aver addormentato i cagnolini. È accaduto questa sera in zona Vicenne, a Sora, dove i malviventi sono entrati in alcune abitazioni mentre all’interno vi erano i proprietari a cena. Hanno messo a soqquadro le camere da letto, gettando all’aria ogni cosa. Quando il figlio si è accorto della loro presenza, con coraggio e allo stesso tempo terrorizzato, gli ha gridato di andare via ricevendo anche una risposta: “Sì, noi andare via“. I ladri si sono quindi dati alla fuga passando attraverso la ferrovia. Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione ma dei ladri si erano già perse le tracce. Sono in corso posti di blocco e sopralluoghi su tutta la zona. Avviati gli accertamenti. Cresce la paura.