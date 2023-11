Suicida per la casa persa all'asta, l'ultimo saluto a Donato Rotondo

La comunità di Sant’Angelo si è stretta oggi pomeriggio alla famiglia di Donato Rotondo, l’uomo di 61 anni che mercoledì è stato trovato senza vita in auto all’interno del suo garage. Molto conosciuto a Cassino per via della sua attività in ambito commerciale, l’uomo negli anni scorsi aveva ipotecato la sua abitazione in via Montino a causa di problemi economici. In questi giorni avrebbe dovuto lasciare la casa per via dello sfratto esecutivo. La famiglia era all’oscuro di tutto. Il 61enne ha preferito togliersi la vita e raccontare questa verità in una lettera. Il parroco ha invitato tutti a non fare il processo a nessuno, soprattutto sui social e a mostrare piuttosto vicinanza alla famiglia.