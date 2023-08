Sabato 26 Agosto 2023, 09:58 - Ultimo aggiornamento: 10:19

UNA STRADA PERICOLOSA

Amiche morte mentre erano in vacanza in Sardegna, indagato il giovane alla guida dell'altra auto coinvolta: avrebbe invaso la corsia su cui stavano viaggiando le due ciociare.Nei giorni scorsi ad Arzachena, in provincia di Sassari, si sono svolte alcune operazioni peritali presso il deposito giudiziario e sul luogo dell'incidente avvenuto il 20 luglio scorso in cui hanno perso la vita la professoressa Agnese Sperduti e la signora Giuseppina (più conosciuta come Pucci) Bonanni. Una terza donna di 81 anni che viaggiava insieme alle due vittime ha subìto gravi lesioni e si trova ancora ricoverata presso l'ospedale di Olbia.L'incidente, avvenuto lungo il tratto della strada statale 125 che collega Palau ad Arzachena in prossimità dell'incrocio denominato Stazzo Pulcheddu, ha visto coinvolta un'altra vettura Toyota alla cui guida si trovava un ventenne del posto che adesso è indagato per duplice omicidio stradale. In base ai primi accertamenti non si esclude che sia stato proprio il giovane ad aver invaso la corsia su cui stavano viaggiano le amiche ciociare. Alla guida dell'auto c'era la professoressa Sperduti. Adesso bisognerà attendere la conclusione delle indagini per conoscere l'esatta dinamica del sinistro stradale La famiglia della professoressa Sperduti si è affidata per la consulenza tecnica all'ingegnere Francesco di Gennaro e rappresentata dall'avvocato Iacopo Merlini di Olbia.La tragedia si è consumata in un tratto di strada particolarmente pericoloso già teatro di numerosi incidenti stradali. L'ultimo dei quali si è verificato sette giorni fa dove un bimbo di soli tre mesi è stato sbalzato fuori dell'auto condotta dal padre.Le due vittime, amiche di lunga data, erano molto conosciute nel capoluogo. Agnese e Pucci stavano trascorrendo la vacanza in Sardegna a casa di un'altra amica sempre di Frosinone, che quella sera si trovava con loro nella macchina. Quest'ultima è l'unica sopravvissuta al drammatico incidente stradale. Agnese di 59 anni, figlia del preside del liceo classico Turriziani Giuseppe Sperduti, che si trovava alla guida della Lancia Y che avevano preso a noleggio è morta sul colpo; mentre Giuseppina Bonanni, 77 anni, vedova del dentist Antonio Sassano nonché cognata dell'ex sindaco di Cassino Aldo Recchia, è deceduta qualche ora più tardi nel vicino ospedale. Quella sera tutte e tre stavano rientrando a casa dopo essere state ad una festa. Poi la tragedia.