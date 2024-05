In Auction For Smiles, l'asta di vini della fondazione Operation Smile Italia ETS: donare cure mediche a tanti bambini in Perù e Madagascar

Il mondo del vino unito per sostenere i programmi medici di Operation Smile per curare i bambini nati con malformazioni del volto come le labiopalatoschisi. È stato una grande successo all’insegna della solidarietà “In Auction For Smiles”, l’asta di vini pregiati promossa dalla Fondazione Operation Smile Italia ETS per sostenere i programmi medici dell’Organizzazione in Perù e Madagascar.

Nella meravigliosa cornice del Cinema Barberini, Pier Matteo Carnaroli ha battuto l’asta, curata da Gelasio Gaetani, di vini donati da ben 70 delle più importanti cantine italiane, per un totale di 23 lotti. A riscuotere maggior successo i lotti donati da Monteverro, Feudi di San Gregorio, Argiolas, Surrau, Lungarotti, Podernuovo a Palazzone di Giovanni Bulgari e Petrolo. Durante l’asta è stato battuto anche un lotto “speciale”: la maglia del Derby Roma - Lazio 2024 di Edoardo Bove in edizione limitata firmata dai giocatori dell’AS Roma.

L’evento solidale è proseguito poi con un aperitivo “con vista” sull’iconica Piazza Barberini, a cui hanno partecipato oltre 150 generosi ospiti che hanno scelto di essere al fianco della Fondazione in occasione di questa importante serata, tra cui Luca Barbareschi, Paolo Cuccia, Presidente Fondazione Gambero Rosso e Guido Formilli Fendi con la figlia Giulia.

L’evento è stato realizzato grazie anche all’ospitalità del Cinema Barberini e alla collaborazione della Fondazione Gambero Rosso.

Il momento conviviale è stato accompagnato dai vini generosamente offerti da Casale del Giglio, Paola e Noemia D’Amico, Batasiolo, Banfi, The Nando and Elsa Peretti Foundation, Leone De Castris, Donnafugata, Tenuta di Fiorano, Volpe Pasini e Rocca di Frassinello e dal dessert offerto da Sal de Riso. La Fondazione Operation Smile Italia ETS ha voluto ringraziare Smeg, main sponsor della serata, per aver scelto di sostenere Operation Smile nel portare cure mediche gratuite, tempestive e di qualità ai bambini che nel mondo nascono con una malformazione del volto.