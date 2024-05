Venerdì 17 Maggio 2024, 07:00

Prende a calci l’avvocato dell’ex marito che a suo dire avrebbe sostenuto fatti non corrispondenti al vero per poter tutelare il suo assistito e gettare fango sulla sua persona. Il deprecabile episodio si è verificato presso il tribunale di Frosinone e precisamente davanti all’aula dove era in atto una udienza di separazione. La donna, una casalinga di 47 anni, mamma di un figlio adolescente che risiede nel cassinate, addirittura sembra che abbia tentato persino di fare lo sgambetto al legale per farla cadere. Quando l’avvocatessa ha riferito al giudice di essere stata aggredita, la casalinga avrebbe negato tutto dicendo che quello che stava dicendo era soltanto frutto di fantasie.

Da informazioni raccolte sembra però che al momento del fatto ci fossero delle persone che avrebbero assistito a quel gesto incivile e che sarebbero pronte a testimoniarlo. Ancora non è dato sapere che tipo di provvedimento avrà intenzione di intraprendere il magistrato.

Nel caso di specie la donna che ha avviato le pratiche della separazione, è stata accusata insieme al nuovo compagno anche del reato di stalking. Ciò perché più volte l’ex marito, al quale il giudice aveva lasciato la casa coniugale, era stato aggredito fisicamente da entrambi. Una volta addirittura in piena notte era stato svegliato dalla coppia che pretendeva che uscisse di casa per affrontarli e parlare. Ad un certo punto l’uomo, un 47enne operaio, aveva visto spuntare dal cofano della vettura un martello. Da qui il timore che potessero veramente fargli del male. E sarebbe stato proprio quel deprecabile comportamento a farlo decidere di presentare la denuncia per stalking. A detta della vittima, ogni volta che la ex lo incontrava non faceva altro che denigrarlo come uomo dicendogli che finalmente, con il suo nuovo compagno aveva trovato una persona che sapeva amarla.

Ora moglie e marito si erano ritrovati davanti al giudice per discutere della loro separazione turbolenta. E proprio poco prima dell’udienza la donna - che con tutta probabilità era esacerbata per come si stavano mettendo le cose - avrebbe sferrato un calcio all’avvocatessa della controparte. Lei continua a negare tutto, ma il legale dell'ex marito appena è entrata in aula ha riferito al giudice di essere stata aggredita.