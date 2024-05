Sabato 18 Maggio 2024, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:39

LE CRITICITÀ

È partita ieri, senza grandi criticità, la nuova viabilità nel centro storico di Frosinone. Intorno alle 16 è stato chiuso al traffico largo Turriziani e contemporaneamente è stato aperto al doppio senso di marcia via Alcide De Gasperi. Le novità salienti introdotte da questa rivoluzione viaria a seguito dei lavori per la pedonalizzazione definitiva di largo Turriziani sono pertanto le seguenti: l'istituzione del doppio senso di marcia in via Alcide De Gasperi, dall'intersezione con via Ciamarra fino a piazza VI Dicembre, accompagnato anche dal divieto di transito (eccetto residenti nel tratto interessato) per chi proviene da Sant'Antonio di via Ciamarra. La svolta verso via Ciamarra è consentita, in entrambi i sensi di marcia, dalla rampa di collegamento che porta anche al parcheggio multipiano. L'altra novità è l'inversione del senso di marcia di via Maccari (con nuova direzione consentita da via Fratelli Bragaglia a largo Amendola) con sbocco su corso della Repubblica. Pertanto per chi proviene da Sant'Antonio ed è diretto verso viale Mazzini è preferibile transitare su via De Gasperi costeggiando i Piloni e non arrivare sino all'Arco Campagiorni (vista la ristrettezza della strada) per poi svoltare a sinistra e riprendere viale Mazzini dalla fine di corso della Repubblica (parta alta). In particolare furgoni e camioncini potrebbero avere serie difficoltà a percorrere la strettoia di via Maccari. Ieri, al di là di un normale senso di disorientamento per chi affrontava questa novità, non si sono registrati particolari problemi tanto è vero che le pattuglie della polizia locale dopo un'ora dall'introduzione della novità hanno potuto lasciare la zona.Due le criticità che si sono evidenziate in queste prime ore dall'introduzione della nuova viabilità. Chi proviene da largo Sant'Antonio, nonostante la presenza della segnaletica di accesso consentito ai soli residenti, continua a svoltare subito per la vecchia via Ciamarra senza proseguire per poi imboccare la rampa che costeggia il multipiano. Molti diretti verso viale Mazzini tendono poi ancora a proseguire lungo corso della Repubblica per poi imboccare via Maccari che ha subìto un notevole incremento nella circolazione. «Occorre dare tempo per far abituare gli automobilisti alle novità - hanno riferito i vigili presenti - ma non abbiamo registrato criticità di alcun tipo». Nei prossimi giorni andrà verificato l'andamento della nuova circolazione in questa zona del capoluogo, anche se forse qualche segnale più visibile di quello installato ieri indicante la direzione di viale Mazzini all'intersezione tra corso della Repubblica e via De Gasperi andrebbe messo. Prematuro anche ogni discorso relativo agli effetti sul commercio per i negozianti di corso della Repubblica nel tratto che precede largo Turriziani e per le attività che insistono proprio sulla costruenda nuova piazza. La preoccupazione maggiore per residenti ed esercenti riguarda l'eliminazione di alcuni posti auto (quelli di largo Turriziani e quelli su via De Gasperi anche se, in quest'ultimo caso, alcune decine di parcheggi verranno recuperati a lavori dei Piloni ultimati), mentre i titolari delle attività presenti su largo Turriziani vedono positivamente la novità.