Sabato 18 Maggio 2024, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Saranno circa 500 i tifosi del Frosinone che domenica saranno al fianco della loro squadra per la sfida salvezza con il Monza. A ieri sera erano 350 i sostenitori del Leone in possesso del tagliando. Per gli ultimi ritardatari ci sarà però la possibilità di acquistare i biglietti sino alle 19 di stasera. La maggiore distanza ma anche la scarsa reperibilità dei pullman in questo periodo di gite hanno frenato l'esodo che invece si era registrato in occasione della trasferta di Empoli, dove sugli spalti della città toscana erano quasi in 1.800.

Oltre ai gruppi organizzati della curva nord non mancherà l'apporto dei club storici del Frosinone e di tanti appassionati che raggiungeranno con mezzi propri l'Up Power stadium-Brianzeo di Monza con un occhio rivolto verso il campo e l'altro verso il cellulare per conoscere l'andamento di Udinese-Empoli, i cui destini salvezza si sono incrociati con quelli del Frosinone. «Contavamo di essere molti di più afferma Gerardo D'Aprile del club "Benito Stirpe" ma non abbiamo trovato disponibilità nell'affittare i pullman. Ne avremmo riempiti almeno due, invece, saremo costretti a viaggiare con i van e questo ha scoraggiato molti». Ma chi sarà presente ci andrà con un bagaglio di fiducia che si porta dietro: «Le sensazioni sono di tornare con almeno un punto continua D'Aprile - per poi giocarci le nostre ultime possibilità in casa contro l'Udinese che, se vince con l'Empoli, sarà già salvo. Confidiamo anche nella vittoria nell'ultima giornata della Roma con l'Empoli, con i giallorossi che non vorranno farsi superare in classifica dalla Lazio. Il destino è comunque nelle nostre mani, se facciamo quattro punti nelle prossime due partite siamo salvi».

Nutrita sarà la rappresentanza del club Curva al Nord composto da frusinati d'origine che da tempo si sono trasferiti e vivono nel Nord Italia, in particolare in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Una trasferta per loro agevole e vicina che consentirà di essere presenti in massa per non far mancare il proprio supporto. «Purtroppo per impegni familiari non ci sarò spiega il vicepresidente Emiliano Francone ma il club sarà ben rappresentato da oltre 30 persone. In compenso scenderò per l'ultima e decisiva sfida con l'Udinese in casa. Come con l'Empoli confidiamo almeno in un pareggio perché siamo convinti che l'Udinese vinca contro l'Empoli e noi li battiamo in casa».

Una partita chiave quella con il Monza del presidente Galliani oramai salvo ma che vorrà salutare i propri tifosi facendo una bella figura dopo un campionato vissuto in tutta tranquillità al centro della classifica. Il Frosinone che, invece, non ha mai vinto una partita in trasferta, spera di centrare questo obiettivo proprio nell'ultima occasione utile che lo proietterebbe verso la gara interna con l'Udinese con un pizzico di tranquillità in più. La maggioranza dei tifosi che resterà nel capoluogo vedrà il match dal divano di casa, anche se non mancheranno i locali che trasmetteranno la gara del Frosinone. Indipendentemente dal risultato di Monza, i tifosi giallazzurri si stanno già mobilitando per l'ultima gara decisiva con l'Udinese, dove si preannuncia il pienone di pubblico al "Benito Stirpe". Da lunedì partirà la caccia al biglietto: si spera di mantenere la Serie A, che ha dato e sta conferendo lustro a tutto il territorio della provincia.