Frosinone, incidente sull'Autosole: auto si ribalta, due feriti

Paura oggi sul tratto ciociaro dell’Autosole.

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale, avvenuto dopo l’imbocco del casello di Frosinone in direzione della Capitale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Frosinone e la polstrada. È accaduto intorno alle 14. Stando alla ricostruzione, a seguito di uno scontro un’auto si è ribaltata: all’interno c’erano un uomo e una donna. Sono stati soccorsi e, in stato di shock, trasportati in ospedale con ambulanze del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto autostradale rimuovendo l’auto.